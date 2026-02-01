TSE: ¿a qué hora salen los primeros resultados de las elecciones en Costa Rica 2026?

Los ciudadanos podrán consultar los resultados en la web del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. | Composición LR | TSE

Las elecciones generales de Costa Rica se llevan a cabo este domingo 1 de febrero de 2026, donde 3.731.788 de electores habilitados, en el país como en el exterior, deberán acercarse a las urnas y depositar su voto para elegir al próximo presidente de la República, junto a sus dos vicepresidentes y diputados del Parlamento Nacional.

En ese sentido, una de las preguntas más importantes es: ¿a qué hora salen los primeros resultados? Para ello, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene la respuesta.

Elecciones 2026: ¿a qué hora salen los resultados provisionales del TSE?

De acuerdo con la información compartida por el TSE, los primeros resultados de las elecciones presidenciales, tras el cierre de mesas en Costa Rica, serán publicados a 8.45 p. m., hora local, en la Sesión Solemne de Transmisión de Resultados Provisionales de las Elecciones Nacionales.

Tras este evento público, los resultados se actualizarán periódicamente cada 15 minutos hasta las 10.00 p. m., hora en la que cambiará el flujo de actualización de las cifras, según la tendencia.

¿Dónde ver los resultados de las elecciones en Costa Rica?

La página web del TSE aún no cuenta con el apartado oficial de los resultados, debido a que esta se preparará para publicarse cerca del cierre de la jornada electoral, donde los ciudadanos y el público en general podrá esperar las primeras cifras.

Para ello, las personas podrán acceder a la web oficial del Tribunal a través de este enlace: www.tse.go.cr. Luego, deberá ubicar el apartado que diga 'Elecciones y partidos políticos'. Una vez dentro, tendrá que visualizar si el botón de resultados electorales 2026 está habilitado, y listo.

Asimismo, la autoridad electoral informa que también se podrán revisar los resultados a través de la aplicación #VotanteInformadoCR. Además de las actualizaciones publicadas en redes sociales y difundidas por los medios de comunicación.

¿Habrá segunda vuelta electoral en Costa Rica?

De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Política de Costa Rica, el candidato podrá ser elegido en primera vuelte siempre y cuando supere la barrera del 40% de votos válidos a su favor; es decir, ese porcentaje más un voto, excluyendo los blancos y nulos.

De no conseguir esa cifra, el país se verá forzado a llevar a cabo un balotaje, el cual se realizaría el primer domingo de abril; es decir, el 5 de abril de 2026, donde participarán únicamente las dos nóminas que más votos hayan recaudado en la jornada de hoy.