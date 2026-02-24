La última ubicación registrada del barco fue el 24 de febrero, frente a las Maldivas, según los datos de MarineTraffic. Foto: Captura Mirror.

La última ubicación registrada del barco fue el 24 de febrero, frente a las Maldivas, según los datos de MarineTraffic. Foto: Captura Mirror.

Las fuerzas militares estadounidenses incautaron un petrolero sancionado en el océano Índico después de seguirlo desde el Caribe, informó el Pentágono. Esta operación representa la tercera interdicción de este tipo en la región desde que el gobierno de Donald Trump intensificó las acciones contra los buques sujetos a sanciones.

El Bertha, que navegaba bajo bandera de las Islas Cook, está vinculado a la empresa Shanghai Legendary Ship Management Company y está sujeto a medidas impuestas en enero de 2020 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La embarcación fue acusada de violentar las restricciones relacionadas con Irán.

TE RECOMENDAMOS PILATES: BENEFICIOS REALES, MITOS Y CÓMO TRANSFORMA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El área de defensa detalló que la intervención se realizó de noche. Además, se supo que la empresa propietaria no pudo ser contactada para ofrecer comentarios sobre el suceso.

Persecución marítima

La última ubicación registrada del barco fue el 24 de febrero, frente a las Maldivas, según los datos de MarineTraffic. Las fuerzas estadounidenses abordaron el buque sin incidentes, dentro del área bajo responsabilidad de INDOPACOM. El Bertha desafiaba las penalizaciones impuestas por la administración republicana a los buques sancionados que operan en el Caribe e intentó eludir la operación.

El navío partió de aguas venezolanas a principios de enero como parte de una flotilla que fue casi totalmente interceptada por Estados Unidos. Según informes de PDVSA, la flota transportaba alrededor de 1,9 millones de barriles de crudo Merey, destinado a China.

No es la primera acción

A inicios de este mes, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que fuerzas de Estados Unidos habían abordado el petrolero Suezmax Aquila II en el océano Índico. El abordaje fue seguido de la incautación del Verónica III en la misma región el 15 de febrero.

La nave sancionada en la que operaban estos barcos está vinculada a países como Irán, Rusia y Venezuela, quienes han evadido las sanciones mediante la creación de flotas fantasmas que ocultan la identidad de sus embarcaciones. Desde diciembre, se interceptó al menos diez de estos buques, siendo los últimos recuperados y enviados nuevamente a Caracas bajo el nuevo régimen.

El Pentágono dejó claro que no habrá refugio en aguas internacionales para las naves relacionadas con actores sancionados, añadiendo que sus acciones seguirán persiguiéndolos por aire, mar y tierra.