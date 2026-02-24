Hernando de Soto habría desistido como primer ministro, pero economista aseguró que juramentación va "viento en popa"

Hernando de Soto habría declinado a ser el primer ministro del Gobierno de Balcázar. Foto: Composición/LR

Hernando de Soto habría declinado a ser el primer ministro del Gobierno de Balcázar. Foto: Composición/LR

En horas de la tarde, se voceó que el economista Hernando de Soto ya no sería el primer ministro del Gobierno de José María Balcázar, según indicaron fuentes de La República en Palacio de Gobierno a pocas horas de la juramentación que se tenía planeado realizar este martes 24 de febrero.

Fuentes del Ejecutivo mencionaron que la decisión se habría tomado porque no se llegaron a acuerdos para la designación de los ministros que conformarían el gabinete. Entre ellas figuraban las carteras del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Interior (Mininter) y Producción.

TE RECOMENDAMOS GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Mientras tanto, en Palacio de Gobierno continúan las diversas visitas que ingresan al Despacho Presidencial.

Hasta el momento, desde Presidencia no se ha anunciado la hora oficial de la juramentación en el Salón Dorado de Palacio. Sin embargo, fuentes mencionaron que se habría planeado la ceremonia para las 6 de la tarde.

Hernando de Soto descarta rumores de desistimiento: juramentación sigue "viento en popa"

En diálogo con RPP, el economista De Soto afirmó que sí juramentará como primer ministro del Gobierno de Balcázar. Asimismo, aseguró que la ceremonia se realizará a las 6 de la tarde.

Por otro lado, evitó precisar nombres de algunas designaciones en ministerios. "Estoy prohibido por el presidente, no le voy a contestar, los dos somos responsables", dijo y luego adelantó que mañana estaría en Arequipa con el jefe de Estado.