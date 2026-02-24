HOYSuscripcion LR Focus

RMP acusa al Gobierno de no “planificar” por emergencias en el país: “Es lo que no tienes cuando estás cambiando de presidente”

Rosa María Palacios criticó al presidente José María Balcázar por su falta de conocimiento sobre las inundaciones en Arequipa y las emergencias en el país. Además, demandó a las autoridades planificación y prevención ante la crisis.

La periodista pidió tomar atención al problema de las inundaciones en el país. Foto: composición LR
La periodista pidió tomar atención al problema de las inundaciones en el país. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios reclamó al presidente José María Balcázar por las inundaciones en Arequipa y las emergencias que se vienen dando en el país, luego de que el presidente afirmara que no tiene conocimiento del problema al decir que “recién” se enteraba por los periodistas. 

“No es poca cosa lo que está pasando a nivel nacional… Se necesita planificación, prevención y organización, que es lo que no tienes cuando estás cambiando de presidente cuatro veces en un quinquenio, porque la falta de todo lo que estamos viendo se deriva, justamente, de no tener planes de largo plazo y qué planes de largo plazo se pueden tener con estas autoridades”, reclamó Palacios. 

Por otro lado, habló del nuevo gabinete que se dará a conocer el día de hoy tras la juramentación del primer ministro, Hernando de Soto. “Son los ministros los políticamente responsables de lo que pasa en el país, el cual está enfrentando una serie de emergencias”, enfatizó la conductora y agregó que la formación del nuevo Consejo de Ministros pareciera “irrelevante”.

Asimismo, la periodista criticó las declaraciones que hiciera el mandatario José María Balcázar sobre los motivos del nombramiento de Hernando de Soto al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien para él sería conveniente por los contactos que el economista tiene a nivel internacional y así poder conseguir créditos. 

“Que el señor Balcázar diga que ha escogido a Hernando de Soto porque tiene contactos para conseguir créditos es penoso, porque te da cuenta del nivel que tenemos hoy en el encargado de presidente de la república”, dijo Palacios y agregó que es mucho más lamentable el “problema de reputación internacional” que tiene el nuevo premier y, sobre todo, el hecho de que esté más preocupado en su viaje a Canadá y EE. UU. para dialogar con los indígenas nativos. 

