Mundo

Al menos 16 muertos y 30 heridos dejan dos accidentes de tránsito en Turquía

Solo en los últimos años se registraron en todo Turquía 266.854 accidentes de tráfico con víctimas mortales o heridos.

Los accidentes de tránsito en Turquía fueron debido a fuertes lluvias en los últimos días. Foto: AFP
Al menos 16 personas murieron este domingo en dos accidentes de tránsito ocurridos en el sur de Turquía, informaron sus autoridades. El primer siniestro se produjo cerca de la ciudad de Antalya, donde un autobús se salió de una autopista, causando la muerte de nueve personas y dejando 25 heridos, siete de ellos en estado crítico.

El autobús transportaba a 34 pasajeros desde la ciudad occidental de Tekirdag hasta Antalya cuando se despistó de la vía. El funcionario no precisó si entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros.

Accidente de tránsito tras despiste en Turquía

Tras el accidente, se desplegaron equipos de los servicios de salud, bomberos, la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias, la gendarmería y la policía. Los servicios de emergencia realizaron labores de búsqueda, rescate y evacuación, y aseguraron la zona.

Imágenes difundidas por los medios de comunicación mostraron el autobús volcado sobre un terraplén, a lo largo de una vía de acceso a la autopista.

“Es una intersección donde no se debería circular a gran velocidad, pero todo indica que el autobús ingresó a ella a alta velocidad”, señaló Sahin, quien añadió que la lluvia había vuelto resbaladiza la carretera.

Otro accidente de tránsito deja varios muertos

En un segundo accidente, ocurrido en la provincia de Burdur, en la autopista que conecta Antalya con Isparta, siete personas murieron y otras cinco resultaron heridas, informó la agencia de noticias DHA.

La región costera de Antalya es uno de los principales destinos turísticos de Turquía y recibe cada año a millones de visitantes extranjeros.

Según datos de la agencia oficial de estadísticas de Turquía (TÜİK), en 2024 se registraron en todo el país 266.854 accidentes de tráfico con víctimas mortales o heridos.

Israel atacó infraestructura de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza por supuesta "violación" del alto al fuego

Régimen de Irán desafía a EE. UU. con amenazas de represalias tras despliegue militar en el Golfo Pérsico

Jefa diplomática de Estados Unidos llega a Venezuela en misión diplomática para restablecer la relación bilateral

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

