Al menos 16 muertos y 30 heridos dejan dos accidentes de tránsito en Turquía

Los accidentes de tránsito en Turquía fueron debido a fuertes lluvias en los últimos días. Foto: AFP

Los accidentes de tránsito en Turquía fueron debido a fuertes lluvias en los últimos días. Foto: AFP

Al menos 16 personas murieron este domingo en dos accidentes de tránsito ocurridos en el sur de Turquía, informaron sus autoridades. El primer siniestro se produjo cerca de la ciudad de Antalya, donde un autobús se salió de una autopista, causando la muerte de nueve personas y dejando 25 heridos, siete de ellos en estado crítico.

El autobús transportaba a 34 pasajeros desde la ciudad occidental de Tekirdag hasta Antalya cuando se despistó de la vía. El funcionario no precisó si entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Accidente de tránsito tras despiste en Turquía

Tras el accidente, se desplegaron equipos de los servicios de salud, bomberos, la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias, la gendarmería y la policía. Los servicios de emergencia realizaron labores de búsqueda, rescate y evacuación, y aseguraron la zona.

Imágenes difundidas por los medios de comunicación mostraron el autobús volcado sobre un terraplén, a lo largo de una vía de acceso a la autopista.

“Es una intersección donde no se debería circular a gran velocidad, pero todo indica que el autobús ingresó a ella a alta velocidad”, señaló Sahin, quien añadió que la lluvia había vuelto resbaladiza la carretera.

Otro accidente de tránsito deja varios muertos

En un segundo accidente, ocurrido en la provincia de Burdur, en la autopista que conecta Antalya con Isparta, siete personas murieron y otras cinco resultaron heridas, informó la agencia de noticias DHA.

La región costera de Antalya es uno de los principales destinos turísticos de Turquía y recibe cada año a millones de visitantes extranjeros.

Según datos de la agencia oficial de estadísticas de Turquía (TÜİK), en 2024 se registraron en todo el país 266.854 accidentes de tráfico con víctimas mortales o heridos.