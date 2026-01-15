El aparato, un Airbus A321, fue desocupado rápidamente por los técnicos de emergencias. Foto: AFP

Un avión de la aerolínea Turkish Airlines se vio obligado a realizar una maniobra de aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat esta mañana, tras recibir una amenaza de explosivo a bordo. El vuelo TK1853, que partió de Estambul a las 9:00 horas, tenía previsto aterrizar en la terminal catalana a las 11:00. Sin embargo, al recibir el aviso de la amenaza de bomba, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de emergencia.

El aparato, un Airbus A321, fue desocupado rápidamente por los técnicos de emergencias, quienes procedieron con las comprobaciones pertinentes dentro de la aeronave. Aena, el operador aeroportuario, confirmó que las fuerzas de seguridad se encuentran evaluando la situación, aunque hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre el desarrollo del incidente.

El aeropuerto de Barcelona-El Prat ha asegurado que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal, mientras las autoridades continúan con la investigación.

Aena, el operador aeroportuario, confirmó que las fuerzas de seguridad se encuentran evaluando la situación. Foto: X/@ocarrasco_jr

Custodiado por aviones cazas del ejército español

La Generalitat de Cataluña, a través de Protección Civil, ha activado en fase de alerta el plan Aerocat para monitorear la “situación de riesgo” generada en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. A pesar de la amenaza, Aena ha asegurado que este incidente no ha afectado en ningún momento al funcionamiento del aeropuerto.

Desde el principio, la amenaza ha sido considerada creíble por las autoridades, lo que llevó a la activación inmediata de medidas de seguridad. En este contexto, dos cazas del Ejército español fueron desplegados para escoltar en el aire el avión de Turkish Airlines. El Airbus A321 involucrado, con capacidad para unos 200 pasajeros, transportaba alrededor de 150 personas al momento del incidente.

Tras aterrizar, los pasajeros fueron evacuados y dirigidos a la terminal del aeropuerto, donde se les brindó asistencia.

¿Cómo se dio el aviso de alerta por la posible bomba?

Según relataron los medios Información y El Periódico, una pasajera del vuelo TK1853 de Turkish Airlines, mientras se conectaba al wifi del avión, detectó un mensaje sospechoso en el perfil de un pasajero. El mensaje, en inglés, indicaba: "va explotar una bomba a las 9.30". Ante esta observación, la mujer habría alertado de inmediato a la tripulación.

Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, la situación fue inicialmente calificada como un 'Mayday', la alerta más grave en situaciones de emergencia. Sin embargo, tras evaluar la información y los riesgos, la alerta fue rebajada a la categoría de 'Pan Pan', una señal internacional de urgencia de menor gravedad.

Las autoridades han abierto una investigación sobre el incidente, que según fuentes cercanas al caso, podría haber sido una falsa alarma.