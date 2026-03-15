Jorge Nieto sobre candidatura de Jimena Guevara, vinculada a Dina Boluarte: "Le pedí que diera un paso al costado"

Jimena Guevara anunció que desistiría de hacer campaña como candidata a diputada en las Elecciones 2026. | Foto: composición LR/ difusión

Jimena Guevara anunció que desistiría de hacer campaña como candidata a diputada en las Elecciones 2026. | Foto: composición LR/ difusión

Jorge Nieto, líder de la organización Buen Gobierno y candidato presidencial, confirmó que Jimena Guevara ya no forma parte de su equipo de campaña para la Cámara de Diputados. La decisión se tomó tras la difusión de una serie de cuestionamientos que vinculan a Guevara con el Gobierno de Dina Boluarte.

Lo que se le critica a Jimena Guevara es su función política como coordinadora parlamentaria en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) cuando Dina Boluarte era presidenta de la República y que actualmente trabaje como "operadora política".

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Investigaciones periodísticas señalaron a Guevara por presuntos vínculos con redes de influencia dentro del Ejecutivo y coordinaciones que excederían sus funciones de enlace parlamentario. Según el reporte, estos hechos habrían ocurrido durante su permanencia en la PCM entre los años 2023 y 2024.

Nieto Montesinos informó que, ante los recientes cuestionamientos a su postulación, sostuvo una conversación con Guevara para solicitarle que dé un paso al costado y no continúe con su campaña para las Elecciones 2026.

“Hemos tenido una conversación el día de ayer en la mañana; este incidente ocurrió cuando yo estaba en la gira del norte del país y yo, para tomar decisiones, necesito ver a los ojos a las personas implicadas, conversar con ellas y tratar de resolver el asunto. Entonces le pedí que diera un paso al costado; lo ha hecho", señaló en una entrevista a RPP.

Guevara también se pronunció al respecto y señaló a través de un video que desistía a participar en la campaña política de Nieto Montesinos como postulante a diputada del partido Buen Gobierno.

“Nunca he sido cuota de nadie. Cómo candidata mi postulación responde al esfuerzo y empuje partidario que he tenido y no ha favorecimientos y cuotas de terceros”, señaló.

JEE no registra renuncia de Jimena Guevara

Aunque haya desistido de hacer campaña en las semanas previas al 12 de abril, esto no constituye una renuncia formal. Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026, el plazo límite para el retiro de candidaturas (en su caso a la Cámara de Diputados) venció el pasado miércoles 11 de febrero, lo que mantiene su nombre en la contienda legal.

A la fecha, el portal oficial del Jurado Electoral Especial (JEE) no registra ningún documento de renuncia o deslinde por parte de la candidata. En consecuencia, su postulación por el partido Buen Gobierno permanece vigente de cara a los comicios generales.