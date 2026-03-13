Valentina Carmona, de 17 años, es fruto de la relación entre Tula Rodríguez y el fallecido Javier Carmona. Foto: Composición LR/Instagram.

Tula Rodríguez contó cómo se encuentra su hija Valentina Carmona, de 17 años, tras someterse hace una semana a una operación en la mandíbula para corregir una asimetría facial. Si bien la intervención fue un éxito, la carismática conductora de televisión reveló que aún sigue nerviosa, ya que el proceso de recuperación es algo complicado, y dio algunos detalles al respecto.

“Todavía 3 semanas (ingiriendo) solamente líquido, después tres semanas de papillas, terapias... Es súper fuerte, pero bueno, no hay nada que mi hija no lo haya pasado y no hay nada que no haya logrado hasta ahora”, señaló Tula a las cámaras de ‘Más espectáculos’.

Además, contó que está orgullosa de su hija, ya que se está convirtiendo en una mujer valiente. “Definitivamente salió a su papá”, contó emocionada.

Tula Rodríguez confirma que Valentina Carmona se irá del Perú

Tula Rodríguez también confirmó que su única hija, Valentina Carmona, se irá del Perú para iniciar sus estudios superiores. La influencer señaló que la fecha de su viaje ya está confirmada, aunque prefirió no revelarla públicamente.

“Vamos a ver qué pasa... Se va del país, todavía no puedo decir la fecha, pero sí, se me va. El cordón umbilical nunca se rompe, pero sí se aleja, siempre vamos a estar conectadas, no importa cuántos kilómetros, ella siempre será mi bebé”, afirmó la conductora a ‘Más Espectáculos’.

Tula Rodríguez anuncia que acompañara a su hija en el extranjero

Tula Rodríguez reveló que tomó la decisión de irse con su hija Valentina al extranjero. Su presencia servirá para ayudarla a instalarse en la nueva casa donde vivirá. Por esa razón, se tomará un mes de descanso de su trabajo como actriz de televisión.

“Me voy con ella, intentaré estar yendo todo el tiempo posible pero también tengo que trabajar. Creo que después de la novela me merezco un mesecito para estar con ella”, contó la protagonista de ‘Los otros concha 2’.