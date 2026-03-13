HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Congreso al ataque y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Tula Rodríguez revela cómo está su hija Valentina Carmona tras operación y confirma que se irá del Perú por estudios: “Siempre vamos a estar conectadas”

Presentadora Tula Rodríguez también admitió que no piensa dejar sola a su única hija, Valentina Carmona, y señaló que se irá con ella al extranjero.

Valentina Carmona, de 17 años, es fruto de la relación entre Tula Rodríguez y el fallecido Javier Carmona. Foto: Composición LR/Instagram.
Valentina Carmona, de 17 años, es fruto de la relación entre Tula Rodríguez y el fallecido Javier Carmona. Foto: Composición LR/Instagram.

Tula Rodríguez contó cómo se encuentra su hija Valentina Carmona, de 17 años, tras someterse hace una semana a una operación en la mandíbula para corregir una asimetría facial. Si bien la intervención fue un éxito, la carismática conductora de televisión reveló que aún sigue nerviosa, ya que el proceso de recuperación es algo complicado, y dio algunos detalles al respecto.

“Todavía 3 semanas (ingiriendo) solamente líquido, después tres semanas de papillas, terapias...  Es súper fuerte, pero bueno, no hay nada que mi hija no lo haya pasado y no hay nada que no haya logrado hasta ahora”, señaló Tula a las cámaras de ‘Más espectáculos’.

Además, contó que está orgullosa de su hija, ya que se está convirtiendo en una mujer valiente. “Definitivamente salió a su papá”, contó emocionada.

PUEDES VER: Tula Rodríguez celebra que la tercera operación de su hija por una condición congénita fue exitosa: "Gracias Dios"

lr.pe

Tula Rodríguez confirma que Valentina Carmona se irá del Perú

Tula Rodríguez también confirmó que su única hija, Valentina Carmona, se irá del Perú para iniciar sus estudios superiores. La influencer señaló que la fecha de su viaje ya está confirmada, aunque prefirió no revelarla públicamente.

“Vamos a ver qué pasa... Se va del país, todavía no puedo decir la fecha, pero sí, se me va. El cordón umbilical nunca se rompe, pero sí se aleja, siempre vamos a estar conectadas, no importa cuántos kilómetros, ella siempre será mi bebé”, afirmó la conductora a ‘Más Espectáculos’.

PUEDES VER: Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

lr.pe

Tula Rodríguez anuncia que acompañara a su hija en el extranjero

Tula Rodríguez reveló que tomó la decisión de irse con su hija Valentina al extranjero. Su presencia servirá para ayudarla a instalarse en la nueva casa donde vivirá. Por esa razón, se tomará un mes de descanso de su trabajo como actriz de televisión.

“Me voy con ella, intentaré estar yendo todo el tiempo posible pero también tengo que trabajar. Creo que después de la novela me merezco un mesecito para estar con ella”, contó la protagonista de ‘Los otros concha 2’.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

LEER MÁS
Tula Rodríguez celebra que la tercera operación de su hija por una condición congénita fue exitosa: "Gracias Dios"

Tula Rodríguez celebra que la tercera operación de su hija por una condición congénita fue exitosa: "Gracias Dios"

LEER MÁS
Hija de Tula Rodríguez dedica tierno mensaje a su padre, Javier Carmona, por su cumpleaños: “Fuiste el mejor, te amo para siempre”

Hija de Tula Rodríguez dedica tierno mensaje a su padre, Javier Carmona, por su cumpleaños: “Fuiste el mejor, te amo para siempre”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

LEER MÁS
Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

LEER MÁS
Rosángela Espinoza se emociona tras comprar su segundo departamento frente al mar: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Rosángela Espinoza se emociona tras comprar su segundo departamento frente al mar: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tula Rodríguez revela cómo está su hija Valentina Carmona tras operación y confirma que se irá del Perú por estudios: “Siempre vamos a estar conectadas”

Así extraerán del océano el primer cable transatlántico de fibra óptica para construir nuevas redes submarinas

Nuevo estudio revela que el envejecimiento comienza antes de lo que se pensaba y afecta a las células de todo el cuerpo

Espectáculos

Pamela Franco sorprende al anunciar canción con Melanie Martínez y no descarta sumar a Leonard León: “Creo que sí aceptaría”

Christian Domínguez aclara ausencia en promoción al emprendimiento de helados de Melanie Martínez: "No me los han mandado"

'Majo con Sabor' recuerda reacción de Keiko Fujimori por gesto de Gabriel Calvo: “Me dio pena, la vi emocionada”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionarse

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025