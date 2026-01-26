Un esqueleto humano enterrado hace miles de años en el sitio arqueológico de Tequendama, Colombia, ha revelado una pista clave sobre el origen de la sífilis. A partir de análisis de ADN antiguo, científicos lograron reconstruir el genoma más antiguo conocido de Treponema pallidum, la bacteria que hoy causa esta infección de transmisión sexual y otras enfermedades crónicas relacionadas.

El estudio, publicado en Science, muestra que un ancestro de esta bacteria ya infectaba a poblaciones humanas en América al menos 3.000 años antes de lo que se pensaba, lo que debilita la idea de que la sífilis haya surgido en Europa y refuerza la hipótesis de un origen americano.

La sífilis es una infección bacteriana causada por Treponema pallidum. Foto: IStock

El origen de la sífilis

Durante años, los investigadores han discutido el origen geográfico de las enfermedades treponémicas, un grupo que incluye la sífilis, el pian, el bejel y la pinta. Como las grandes epidemias documentadas de sífilis ocurrieron en Europa a partir del siglo XV, surgieron como que Cristóbal Colón llevó la enfermedad de América a Europa o que los europeos la introdujeron en el continente americano.

Linaje profundamente divergente de Treponema pallidum en América. Foto: Science

En las últimas décadas, estudios genéticos ya habían detectado Treponema pallidum en restos humanos antiguos de Chile (alrededor del año 1000 d.C.) y de Brasil (entre 350 a.C. y 570 d.C.), lo que situaba la bacteria en América mucho antes del viaje de Colón. El nuevo descubrimiento en Colombia lleva esa presencia miles de años aún más atrás.

El genoma antiguo de la sífilis

El ADN fue extraído de los restos de un cazador-recolector de mediana edad, enterrado hace unos 5.500 años. Los investigadores lograron aislar un genoma bacteriano al que denominaron TE1-3, y descubrieron que pertenece a un linaje distinto a todas las variantes modernas conocidas de Treponema pallidum.

Mapa que muestra la ubicación del sitio arqueológico Tequendama en la región de Sabana de Bogotá en Colombia. Foto: Science

Mediante análisis estadísticos comparativos, estimaron que este linaje se separó de las ramas actuales hace aproximadamente 13.700 años, lo que sugiere que estas bacterias ya circulaban entre poblaciones humanas americanas desde mucho antes de la aparición documentada de la sífilis en Europa.

“Nuestros resultados retrasan en miles de años la asociación entre Treponema pallidum y los humanos”, explicó Davide Bozzi, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Lausana.

Evidencias de sífilis en huesos

Uno de los aspectos más llamativos del hallazgo es que el esqueleto no presentaba lesiones óseas visibles, que suelen aparecer en las etapas avanzadas de las enfermedades treponémicas. Esto resulta inusual, ya que los genomas antiguos de esta bacteria suelen recuperarse precisamente de restos con signos evidentes de infección.

Aun así, otros esqueletos encontrados en la misma región sí mostraban alteraciones óseas compatibles con estas enfermedades, lo que sugiere que las infecciones treponémicas podrían haber sido relativamente comunes en la zona.

¿Era sífilis como la conocemos hoy?

Pese a la importancia del descubrimiento, los propios científicos advierten que el estudio no permite afirmar que esta cepa antigua se transmitiera sexualmente, como ocurre con la sífilis moderna.

“La evidencia genética actual no resuelve el debate sobre dónde se originaron las formas clínicas de la enfermedad, pero sí muestra que existía una larga historia evolutiva de estos patógenos en América”, explicó Elizabeth Nelson, coautora del estudio.

Es decir, el hallazgo fortalece la idea de un origen americano del grupo de bacterias, aunque no confirma con total certeza que la sífilis venérea moderna derive directamente de este linaje.

Pandemias del pasado

Las antropólogas Molly Zuckerman y Lydia Bailey señalaron que la evidencia “apunta a un origen americano de la sífilis más que europeo”. Además, subrayaron que comparar genomas antiguos con cepas actuales podría ayudar a mejorar las estrategias de control de la enfermedad, que ha experimentado un repunte global en la última década.

Las investigadoras incluso sugieren que la sífilis del siglo XV pudo haber sido una de las primeras enfermedades infecciosas globalizadas de la historia, un precedente lejano de fenómenos como el VIH o la COVID-19.