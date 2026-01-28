Accidente de avión en Colombia deja 15 muertos tras desaparecer del radar: dos políticos entre las víctimas
Entre las víctimas se encuentran el representante Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo, según informes oficiales en Colombia. La aeronave se perdió de vista al pasar sobre una zona montañosa antes de aterrizar en Ocaña.
Las autoridades colombianas confirmaron que las 15 personas que viajaban a bordo del avión de la aerolínea estatal Satena murieron en el accidente registrado este miércoles, cuando la aeronave desapareció de los radares en una zona montañosa del departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.
Entre las víctimas figuran el representante a la Cámara Diógenes Quintero y el candidato al Congreso Carlos Salcedo, según los reportes oficiales. La aeronave, un Beechcraft 1900 que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, perdió contacto antes de su llegada al Aeropuerto Aguas Claras.
"No hay sobrevivientes", dijo a la AFP un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad aérea del país. El gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos en el lugar del accidente, una zona montañosa del Norte de Santander, con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Autoridades realizaron movilización inmediata
El avión desapareció de los radares minutos antes de aterrizar en Ocaña, un destino previsto a las 12:05 p. m. (hora de Perú). El vuelo, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, perdió contacto con los controladores aéreos sobrevolando una zona montañosa del norte de Santander, ubicada entre 1,000 y 1,300 metros sobre el nivel del mar, según el rastreo realizado por la plataforma Flight Radar.
El vuelo generó una movilización inmediata de los servicios de rescate, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil, quienes desplegaron todos los recursos disponibles para dar con el paradero del avión.
Las autoridades informaron que se desplegaron diversos equipos en la zona para intentar dar con los restos del avión, sin embargo, aún se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente.
Lista de los pasajeros fallecidos
- Natalia Cristina Acosta Salcedo.
- María Torcoroma Álvarez Barbosa.
- Maira Alejandra Avendaño Rincón.
- María del Carmen Díaz Rodríguez.
- Anirley Julio Osorio.
- Juan David Pacheco Mejía.
- Karen Liliana Parales Vera.
- Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón.
- Diógenes Quintero Amaya.
- Anayisel Quintero.
- Gineth Rincón.
- Carlos Salcedo.
- Maira Alejandra Sánchez Criado.