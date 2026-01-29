HOYSuscripcion LR Focus

Trump califica de 'productiva' la conversación telefónica con Claudia Sheinbaum: "México tiene una maravillosa líder"

La comunicación entre los mandatarios también incluyó temas de seguridad y comercio, así como la asistencia energética del gobierno de Sheinbaum en favor de Cuba.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una llamada telefónica para abordar problemas sus países.
Donald Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una llamada telefónica para abordar problemas sus países. | Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como "muy productiva" la llamada telefónica que sostuvo con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. A través de su cuenta de Truth Social, el republicano de 79 años manifestó que la charla resultó altamente beneficiosa para sus administraciones.

"Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países", sostuvo el jefe de la Casa Blanca este jueves 29 de enero. Además, describió a su homóloga como "líder maravillosa y muy inteligente".

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum defiende la soberanía de México tras amenazas de Donald Trump: "Nunca nos subordinamos"

lr.pe

Trump y Sheinbaum dialogan por llamada telefónica

Durante una rueda de prensa tras la reunión, la presidente de México subrayó las similitudes entre las administraciones en temas de seguridad, así como la importancia de continuar con la revisión del tratado de libre comercio que vincula a los dos países y a Canadá.

Publicación de Trump sobre su conversación con Sheinbaum. Foto: realDonaldTrump

Publicación de Trump sobre su conversación con Sheinbaum. Foto: realDonaldTrump

Asimismo, la mandataria de izquierda rechazó haber mantenido conversaciones con Trump sobre el transporte de petróleo de México hacia Cuba. "Lo ha abordado el canciller con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria", afirmó Sheinbaum.

De hecho, la sucesora de López Obrador indicó que la continuidad de los envíos de barriles de crudo para el gobierno de Miguel Díaz-Canel dependerá de las solicitudes que se presenten, luego de ser consultada por una periodista que abordó el suministro con fines humanitarios.

PUEDES VER: Sheinbaum asegura que entrega de 37 narcos a Estados Unidos fue una "decisión" de México y no un acuerdo con Trump

lr.pe

Avances de EE. UU. y México en sectores clave

En el ámbito de la seguridad, Sheinbaum afirmó que ambos concuerdan en que los avances son significativos, a pesar de las amenazas del republicano de "atacar por tierra" a los cárteles de narcotráfico en México, una opción que la mandataria ha desestimado en múltiples ocasiones.

La gobernante de izquierda también aseguró que la revisión del tratado de libre comercio T-MEC, que incluye a los tres países de América del Norte, comenzó en septiembre y se extenderá durante este año con el objetivo de llevar a cabo una primera reunión formal del Consejo del T-MEC, programada para el 1 de julio. El acuerdo resulta fundamental para la economía mexicana, dado que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos.

