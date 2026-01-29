HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Perdiendo la separación de poderes y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Primer ministro británico destaca avances en la relación entre Reino Unido y China tras reunión con Xi Jinping

El encuentro, el primero de un líder británico en China desde 2018, se centró en fortalecer lazos bilaterales en un entorno internacional volátil y acordar avances en aranceles comerciales.

El primer ministro británico, Keir Starmer, destacó los "muy buenos avances" en la relación con China tras reunirse con Xi Jinping en Pekín.
El primer ministro británico, Keir Starmer, destacó los "muy buenos avances" en la relación con China tras reunirse con Xi Jinping en Pekín. | Foto: AFP

El primer ministro británico, Keir Starmer, destacó este jueves los “muy buenos avances” en la relación entre Reino Unido y China tras reunirse en Pekín con el presidente Xi Jinping, en un encuentro centrado en comercio, aranceles, movilidad, cooperación económica y estabilidad geopolítica.

Se trata del primer viaje de un jefe de Gobierno británico a China desde 2018, en un contexto de creciente reconfiguración diplomática global y de incertidumbre en la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Estados Unidos desafía a China y se une con esta potencia para impulsar el desarrollo de submarinos nucleares

lr.pe

Starmer: “Resultados reales” y una relación más sofisticada

La reunión se llevó a cabo en el Gran Salón del Pueblo, donde ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer los lazos bilaterales en medio de un escenario internacional que calificaron como volátil.

Starmer afirmó que el encuentro fue “muy bueno y constructivo, con resultados reales”, y aseguró que la relación entre Londres y Pekín se encuentra “en una posición sólida”.

“China es un actor fundamental en la escena mundial, y es vital construir una relación más sofisticada que permita un diálogo significativo incluso en las áreas donde no estamos de acuerdo”, declaró el primer ministro británico.

Entre los avances concretos, Starmer mencionó progresos en aranceles comerciales, especialmente en los impuestos al whisky británico, un sector clave para las exportaciones del Reino Unido.

PUEDES VER: Este país rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

lr.pe

Xi Jinping apuesta por una cooperación de largo plazo

Por su parte, el presidente Xi Jinping subrayó la importancia de un acercamiento con visión estratégica a largo plazo, en un entorno internacional que describió como “complejo y cambiante”.

“China y Reino Unido deben reforzar el diálogo y la cooperación, ya sea para mantener la paz y la estabilidad mundiales o para promover las economías y los medios de vida de ambos países”, afirmó Xi, según la agencia estatal Xinhua.

China también expresó su disposición a “considerar activamente” una exención unilateral de visados para ciudadanos británicos, una medida que podría impulsar el turismo, los intercambios académicos y los vínculos empresariales.

Reuniones de alto nivel y acuerdo sobre migración

Durante su visita, Starmer también sostuvo encuentros con Zhao Leji, el tercer funcionario de mayor rango en China, y con el primer ministro Li Qiang, en conversaciones centradas en economía, comercio, cooperación regulatoria y migración.

El gobierno británico informó que ambos países firmarán un acuerdo de cooperación para combatir las redes de tráfico de migrantes, enfocado en el control de las cadenas de suministro utilizadas por estas organizaciones criminales.

El primer ministro británico permanecerá en China hasta el sábado y viajará el viernes a Shanghái, donde se reunirá con empresarios e inversores. Posteriormente, realizará una breve visita a Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi.

AstraZeneca anuncia inversión de USD 15.000 millones en China

En paralelo a la visita oficial, el gigante farmacéutico británico AstraZeneca anunció una inversión de 15.000 millones de dólares en China hasta 2030, reforzando la presencia de la empresa en investigación, producción y desarrollo en el mercado chino.

El anuncio fue interpretado como una señal de confianza en la estabilidad económica y regulatoria de China, así como un gesto que acompaña el relanzamiento de la relación bilateral.

Una relación marcada por tensiones recientes

Reino Unido y China vivieron hace una década lo que denominaron una “era dorada” en sus relaciones. Sin embargo, los vínculos se deterioraron desde 2020, tras la imposición por parte de Pekín de una ley de seguridad nacional en Hong Kong, antigua colonia británica.

Las acusaciones de espionaje, ciberataques, violaciones de derechos humanos y el apoyo chino a Rusia en la guerra contra Ucrania también han generado tensiones diplomáticas en los últimos años.

Pese a ello, la visita de Starmer sugiere un intento de reiniciar el diálogo bilateral, con énfasis en comercio, inversión, movilidad y cooperación estratégica, sin dejar de lado los desacuerdos en materia de derechos humanos y seguridad.

Notas relacionadas
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos en la carrera tecnológica global con un trineo electromagnético supersónico sin sensores

China supera a Estados Unidos en la carrera tecnológica global con un trineo electromagnético supersónico sin sensores

LEER MÁS
General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Mundo

Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Emiratos Árabes convierte a este país de América Latina en su principal exportador de carnes: deja fuera a Brasil y Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025