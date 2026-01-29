HOYSuscripcion LR Focus

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

El repunte del litio en China, clave para el mercado global, coincide con mayor producción en Argentina; el impacto en las exportaciones depende de contratos.

China disparó el precio del litio.
China disparó el precio del litio. | Composición LR | Omar Neyra

Los precios del litio registraron un recuento reciente en China, principal mercado de referencia para el carbonato de litio grado batería utilizado en la industria de almacenamiento energético y vehículos eléctricos. Según datos de la Secretaría de Minería de Argentina, el precio spot se ubicó en torno a los US$20.000 por tonelada, con picos semanales de hasta US$20.750.

El organismo oficial atribuyó la suba a una recuperación de la demanda de baterías, una oferta global ajustada tras recortes previos y un aumento de las operaciones en el mercado spot. Este escenario se produce mientras países productores como Argentina avanzan en la expansión de su capacidad extractiva.

China consolida su influencia en el precio del litio

De acuerdo con análisis citados por Bloomberg Línea, el repunte de precios está impulsado principalmente por factores internos del mercado chino. Andrew Leyland, analista de SC Insights, señaló que se observa una mejora en el sentimiento del mercado, junto con la reposición de inventarios y cierres de minas dentro del país asiático.

China concentra una parte significativa del procesamiento y la demanda mundial de litio, por lo que sus movimientos influyen directamente en las referencias internacionales del mineral, utilizado de forma creciente en baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Producción y exportaciones argentinas en expansión

Datos oficiales de la Secretaría de Minería indican que la producción de litio en Argentina se aproxima a las 130.000 toneladas anuales. En 2025, el país exportó carbonato de litio equivalente por alrededor de US$905 millones, con China como principal destino de las ventas.

Además, varios proyectos en operación se encuentran en proceso de ampliación hacia su capacidad máxima, según reportes del sector, lo que incrementa el volumen potencial de producción en el corto y mediano plazo.

Impacto condicionado por contratos y plazos

Especialistas del mercado citados por medios especializados advierten que el traslado de los precios spot a los contratos de exportación no es inmediato. Los acuerdos suelen ajustarse en períodos mensuales, trimestrales o anuales, lo que modera el impacto de subas de corto plazo.

No obstante, los analistas señalan que un entorno de precios más firmes puede incidir en la evaluación de proyectos en etapas preliminares y en las decisiones de inversión dentro del sector del litio, considerado estratégico para la transición energética global.

