HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

China ejecuta a 11 personas vinculadas con una red de estafas cibernéticas que operaba en Myanmar

Las personas ejecutadas por China habían sido condenadas a muerte en septiembre de 2025, tras ser halladas culpables de crímenes relacionados con homicidio, detención ilegal y fraude en Myanmar.

China ejecuta a 11 personas vinculadas con la familia Ming.
China ejecuta a 11 personas vinculadas con la familia Ming. | Composición LR

La República Popular de China ejecutó a 11 personas vinculadas a una red de estafas cibernéticas que operaba en el norte de Myanmar desde 2015. La banda criminal, conocida como la familia Ming, se dedicaba principalmente a cometer delitos relacionados con el fraude en internet, la prostitución y la producción de drogas.

Las personas ejecutadas habían sido condenadas a muerte en septiembre de 2025 tras ser halladas culpables de crímenes relacionados con homicidio, detención ilegal y engaño, según informó la agencia estatal Xinhua. Solo dos de los acusados apelaron y el caso se elevó al Tribunal Popular Supremo de Beijing. A pesar de la impugnación, se ratificó el veredicto original.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

lr.pe

China ejecuta a 11 personas vinculadas con la familia Ming

Ming Xuechang lideraba la banda criminal que operaba en un complejo infame llamado Crouching Tiger Villa, en Kokang, una región autónoma en la frontera de Myanmar con China. Según la televisora estatal china CCTV, la familia Ming llegó a tener hasta 10,000 personas trabajando en estafas y otros delitos.

Para matar, herir y detener ilegalmente a trabajadores involucrados en estafas, la organización conspiró con Wu Hongming, líder de otro grupo criminal que también fue ejecutado. Además, los integrantes de la mencionada mafia ocupaban cargos destacados en el gobierno local y en las milicias que estaban alineadas con la junta gobernante de Myanmar. Por ejemplo, Xuechang había sido miembro de un parlamento estatal en Myanmar, pero se quitó la vida mientras estaba bajo custodia.

La agencia Xinhua precisó que entre los 11 ejecutados se encontraba el hijo de Xuechang, Ming Guoping (líder de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang alineada con la junta), y la nieta Ming Zhenzhen. Ambos se reunieron con familiares cercanos antes de la ejecución. Además, el Tribunal Popular Supremo de Beijing ordenó penas de muerte con dos años de suspensión para otras cinco personas, y otros 23 sospechosos también fueron condenados a penas de prisión que van de cinco años a cadena perpetua.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

lr.pe

Familia Ming operaba en Laukkai

La justicia china consideró probado que, desde 2015, los integrantes de la familia Ming se valieron de la influencia que tenían en la región de Kokang y del control de las fuerzas armadas a fines para establecer centros operativos en lugares como Laukkai, donde trabajadores traficados eran explotados para engañar a personas ajenas a través de complejos fraudes en línea.

En la sentencia se explicó que los espacios en Laukkai sirvieron para captar y dar cobertura armada a inversionistas o patrocinadores para ejecutar actividades de fraude en telecomunicaciones e internet, apertura de casinos, tráfico de drogas y organización de redes de prostitución.

Luego de quejas familiares de trabajadores traficados, la República Popular de China inició una ofensiva contra estos complejos en 2023. En noviembre de ese año, Pekín emitió órdenes de arresto contra los integrantes de la familia Ming bajo acusaciones de fraude, asesinato y trata de personas. Se ofrecieron recompensas que oscilaban entre 14,000 y 70,000 dólares por la captura de los criminales. En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, declaró en una rueda de prensa habitual que el país promoverá la "cooperación internacional" para acabar con el "cáncer del juego y el fraude".

Notas relacionadas
Primer ministro británico destaca avances en la relación entre Reino Unido y China tras reunión con Xi Jinping

Primer ministro británico destaca avances en la relación entre Reino Unido y China tras reunión con Xi Jinping

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

LEER MÁS
General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Mundo

Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Emiratos Árabes convierte a este país de América Latina en su principal exportador de carnes: deja fuera a Brasil y Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025