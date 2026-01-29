China ejecuta a 11 personas vinculadas con una red de estafas cibernéticas que operaba en Myanmar

La República Popular de China ejecutó a 11 personas vinculadas a una red de estafas cibernéticas que operaba en el norte de Myanmar desde 2015. La banda criminal, conocida como la familia Ming, se dedicaba principalmente a cometer delitos relacionados con el fraude en internet, la prostitución y la producción de drogas.

Las personas ejecutadas habían sido condenadas a muerte en septiembre de 2025 tras ser halladas culpables de crímenes relacionados con homicidio, detención ilegal y engaño, según informó la agencia estatal Xinhua. Solo dos de los acusados apelaron y el caso se elevó al Tribunal Popular Supremo de Beijing. A pesar de la impugnación, se ratificó el veredicto original.

China ejecuta a 11 personas vinculadas con la familia Ming

Ming Xuechang lideraba la banda criminal que operaba en un complejo infame llamado Crouching Tiger Villa, en Kokang, una región autónoma en la frontera de Myanmar con China. Según la televisora estatal china CCTV, la familia Ming llegó a tener hasta 10,000 personas trabajando en estafas y otros delitos.

Para matar, herir y detener ilegalmente a trabajadores involucrados en estafas, la organización conspiró con Wu Hongming, líder de otro grupo criminal que también fue ejecutado. Además, los integrantes de la mencionada mafia ocupaban cargos destacados en el gobierno local y en las milicias que estaban alineadas con la junta gobernante de Myanmar. Por ejemplo, Xuechang había sido miembro de un parlamento estatal en Myanmar, pero se quitó la vida mientras estaba bajo custodia.

La agencia Xinhua precisó que entre los 11 ejecutados se encontraba el hijo de Xuechang, Ming Guoping (líder de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang alineada con la junta), y la nieta Ming Zhenzhen. Ambos se reunieron con familiares cercanos antes de la ejecución. Además, el Tribunal Popular Supremo de Beijing ordenó penas de muerte con dos años de suspensión para otras cinco personas, y otros 23 sospechosos también fueron condenados a penas de prisión que van de cinco años a cadena perpetua.

Familia Ming operaba en Laukkai

La justicia china consideró probado que, desde 2015, los integrantes de la familia Ming se valieron de la influencia que tenían en la región de Kokang y del control de las fuerzas armadas a fines para establecer centros operativos en lugares como Laukkai, donde trabajadores traficados eran explotados para engañar a personas ajenas a través de complejos fraudes en línea.

En la sentencia se explicó que los espacios en Laukkai sirvieron para captar y dar cobertura armada a inversionistas o patrocinadores para ejecutar actividades de fraude en telecomunicaciones e internet, apertura de casinos, tráfico de drogas y organización de redes de prostitución.

Luego de quejas familiares de trabajadores traficados, la República Popular de China inició una ofensiva contra estos complejos en 2023. En noviembre de ese año, Pekín emitió órdenes de arresto contra los integrantes de la familia Ming bajo acusaciones de fraude, asesinato y trata de personas. Se ofrecieron recompensas que oscilaban entre 14,000 y 70,000 dólares por la captura de los criminales. En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, declaró en una rueda de prensa habitual que el país promoverá la "cooperación internacional" para acabar con el "cáncer del juego y el fraude".