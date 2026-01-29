Ni Perú ni Argentina: estos son los 5 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2026

Uruguay, Chile y México superan a Argentina y Perú con los salarios mínimos más elevados en América Latina. | Composición LR

El salario mínimo en América Latina no supera los 700 dólares en 2026. Países como Perú y Argentina no alcanzan ni siquiera los 400 dólares. Los ajustes salariales sirven para preservar el poder adquisitivo de la población ante un escenario inflacionario desafiante. Un reciente ranking dejó cifras concretas, posiciones definidas y manejos políticos directos.

El informe reordenó el mapa regional y evidenció profundas brechas entre naciones que buscan sobrellevar el alto costo de vida. Este año, el debate seguirá centrado en cómo mejorar el ingreso real de las personas sin afectar el empleo formal ni la sostenibilidad fiscal en sectores caracterizados principalmente por economías informales.

¿Cuáles son los 5 países de América Latina con los salarios mínimos más elevados en 2026?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México elaboró un nuevo informe sobre los países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2026:

Uruguay : 629.04 dólares.

: 629.04 dólares. Chile : 565.95 dólares.

: 565.95 dólares. México : 536.62 dólares.

: 536.62 dólares. Colombia : 532.00 dólares.

: 532.00 dólares. Guatemala: 522.30 dólares.

Luego siguen Belice (US$519.60), Ecuador (US$482.00), Bolivia (US$478.50), Honduras (US$461.35), Paraguay (US$434.86), El Salvador (US$408.80), Panamá (US$350.00) y otras naciones latinoamericanas. Es importante mencionar que este dato se realizó con el tipo de cambio al 8 de enero de 2026.

¿Por qué ni Perú ni Argentina tienen los salarios mínimos más altos en 2026?

De acuerdo con el informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, Perú se ubica en el puesto 13, con un salario mínimo de 335,61 dólares. En 2025, el gobierno peruano incrementó la remuneración mínima vital de 1.025 soles a 1.130 soles. Sin embargo, este país de América Latina enfrenta un contexto marcado por alta inestabilidad política e inseguridad ciudadana. Según el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), hasta el 28 de enero de 2026, se reportaron 134 homicidios.

Debajo de Perú están Brasil (307,99 dólares), Argentina (231,88 dólares) y Nicaragua (217,61 dólares). El gobierno de Javier Milei aumentó el salario mínimo vital y móvil en enero de 2026, al pasar de 334,800 a 341 dólares. El aumento será gradual, y en marzo de este año los argentinos tendrán un sueldo mínimo de 352,400 dólares. La economía argentina sigue recuperándose tras años de crisis debido a las políticas centradas en austeridad, liberalización y reducción del gasto público.