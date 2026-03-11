Rosa María Palacios: El Gobierno del Congreso es el de Keiko, López Aliaga, Acuña y Luna

Para Palacios, estos candidatos presidenciales son quienes realmente controlan el poder en el país. Foto: composición LR

Para Palacios, estos candidatos presidenciales son quienes realmente controlan el poder en el país. Foto: composición LR

Rosa María Palacios habló de la crisis e inestabilidad continua dentro de nuestro país como resultado del pacto de poder que se encuentra gobernando. “Porque el Gobierno de Balcázar es el Gobierno del Congreso y el Gobierno del Congreso es el Gobierno de Keiko Fujimori, de Rafael López Aliaga, de José Luna, de César Acuña, de Williams y de todos los que están postulando ahora pidiéndole su voto, sean candidatos presidenciales o candidatos al Senado de Diputados”, cuestionó en la reciente edición de ‘Sin guion’.

En tanto, la conductora evidenció el hecho de que, a tan solo cuatro meses del cambio de Gobierno, los partidos que se encuentran en el poder estén “negociando los puestos en el gabinete” y, así también, buscando posicionarse frente al electorado.

TE RECOMENDAMOS WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según Palacios, la “responsabilidad de lo que está pasando hoy en el Perú” es del Congreso que, por más que intente argumentar que el país hoy está gobernado por la “izquierda”, fue el que puso a José María Balcázar como presidente. “No pueden lavarse las manos, no pueden decir que este es un gobierno de izquierda… “Reitero, 64 votos no tiene la izquierda”, agregó.

Como explicó la conductora de ‘Sin guion’, esto parte de que López Aliaga, César Acuña y Keiko Fujimori, que vienen liderando las encuestas, niegan aún que sus partidos le hayan otorgado los votos a Balcázar para llegar a la Presidencia. “Muy difícil de creer, reitero, porque Balcázar sale elegido con 64 votos y la izquierda solo tiene 42”, finalizó.