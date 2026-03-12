Movida de último minuto, por Mirko Lauer

Keiko Fujimori dice que si de aquí al próximo 18 de abril el gobierno no ha repuesto las clases presenciales en los colegios del país, Fuerza Popular votará contra la confianza al gabinete Mirelles. Con 21 votos en el hemiciclo más algunos adheridos, FP puede hacer la diferencia. Pero si no hay votos suficientes, sufrirá un feo revés en la campaña.

José María Balcázar no tiene ganas ni tiempo de cambiar una medida que quizás pensó que lo iba a presentar como expeditivo, práctico y enérgico. La amenaza de Fujimori ha reforzado esa convicción de Palacio. La verdad es que la decisión es bastante impopular. Nadie piensa que ese Zoom dure poco tiempo, y muchos la asocian con el confinamiento de la pandemia.

Aparte de sus propias ideas sobre el tema, lo que puede haber alentado el gesto de Fujimori es la posibilidad de que enfrentarse a una medida impopular genere votos: la candidata con ñeque saliendo a defender a los padres de familia, agredidos por un gobierno transitorio, es decir, sin fuerza. Pero también sin nada que perder.

A lo impopular de las clases remotas hay que sumar la difundida percepción (57% en Datum) de que el gabinete que pide la confianza ha sido armado con gente de Perú Libre y de APP. Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia y César Acuña un personaje poco recomendable. De otro lado, Rafael López Aliaga es quien creó la actual situación de Balcázar.

Balcázar debe estar convencido de que los mismos que lo llevaron a Palacio de Gobierno van a aprobar a su gabinete, lo cual tiene cierto asidero. Pero eso no le preocupa a Fujimori, sino cosechar desde la creciente impopularidad de este gobierno de aquí hasta abril. Parte de la cosa es asociar al rival López Aliaga con esa impopularidad.

En efecto, lo que le ha permitido a Fujimori alcanzar a López Aliaga es la polémica permanente que viene manteniendo con él. Ahora amenazar al gabinete es parte de la misma polémica. El problema es que refuerza los “antis” tan temidos en FP, pues recuerda su prepotencia parlamentaria del año 2016 en adelante: gobernaré desde el Congreso.

En este caso del voto de confianza, Fujimori avanzará en algo su ficha frente a López Aliaga. Eso tanto si la confianza se concede como si no. Porky nunca debió lanzarse de hacha contra José Jeri.