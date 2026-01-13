Yoon Suk Yeol fue destituido de la presidencia el 4 de abril de 2025 por imponer la ley marcial en Corea del Sur. | AFP

Fiscales de Corea del Sur solicitaron la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, acusándolo de encabezar una insurrección al imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Según el equipo de fiscales especiales, el exmandatario actuó de manera ilegal al movilizar las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional. El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitirá un veredicto en febrero de 2026, según se anunció en la audiencia final del juicio.

La solicitud de pena de muerte representa un giro crucial en uno de los juicios más polémicos en la historia de Corea del Sur, donde Yoon, destituido de su cargo en abril de 2025, enfrenta una serie de cargos. La fiscalía argumentó que sus acciones constituyeron una amenaza directa a la democracia, buscando alterar el orden constitucional del país.

¿Cuáles son las acusaciones contra Yoon Suk Yeol?

Yoon Suk Yeol es acusado de rebelión tras la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, medida que implicó la movilización de tropas cerca del Parlamento surcoreano y generó una crisis política interna. Los fiscales alegan que, al declarar la ley marcial, intentó socavar el sistema democrático del país y representó una grave amenaza para el orden constitucional. Además, se le acusa de abuso de poder y obstrucción a la justicia.

El expresidente defiende su decisión, alegando que la ley marcial fue una medida necesaria para preservar la estabilidad del país frente a lo que él percibía como una obstrucción legislativa por parte del Partido Democrático liberal. Según su versión, su decrecimiento fue un intento pacífico de movilizar a la población contra lo que consideraba un peligro para la nación. Sin embargo, sus argumentos no han sido aceptados por los fiscales, quienes insisten en que su acción fue un intento de tomar el poder de manera autoritaria.

La ley marcial en Corea del Sur

La ley marcial es una medida excepcional que permite a las autoridades movilizar las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden público en situaciones de emergencia, como guerras o crisis nacionales graves. En Corea del Sur, está regulada por la Constitución y solo puede ser declarada en situaciones extremas. Además, otorga poderes extraordinarios a las autoridades, incluyendo la capacidad de restringir libertades civiles y limitar el funcionamiento normal de las instituciones.

En el caso de Yoon Suk Yeol, la ley fue impuesta en diciembre de 2024 bajo la justificación de que su gobierno enfrentaba una crisis política debido a la oposición en el Parlamento. Sin embargo, su uso fue muy controvertido, ya que muchos consideran que no se trataba de una situación de emergencia, sino de un intento de consolidar el poder y controlar a los opositores políticos. Este decreto llevó a una serie de protestas y rechazo tanto dentro como fuera de su partido, lo que resultó en su destitución y en el juicio por rebelión.