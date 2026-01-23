HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Este país supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026

Un país supera a Rusia, China y Corea del Sur con 5,913 helicópteros en 2026, según Global Fire Power.

Global Fire Power indica que Estados Unidos ostenta el 59.2% de los helicópteros a nivel mundial y supera a Rusia, China y Corea del Sur.
Global Fire Power indica que Estados Unidos ostenta el 59.2% de los helicópteros a nivel mundial y supera a Rusia, China y Corea del Sur. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Un reciente informe de Global Fire Power, considerada la principal revisión anual de defensa internacional desde 2005, reveló que un país superó hasta 6 veces a potencias mundiales como Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026.

El estudio precisó que estos vehículos aéreos son un componente crucial en el campo de batalla. Entre las principales funciones de las aeronaves militares se incluyen: búsqueda y rescate, evacuación médica, apoyo a operaciones especiales, reconocimiento de artillería, patrullaje marítimo y entrenamiento.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

lr.pe

¿Cuál es el país que supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026?

El país que supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026 es Estados Unidos. El poderío estadounidense se reflejó cuando la administración de Donald Trump ordenó una intervención militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con el reporte de Global Fire Power, la nación norteamericana cuenta con 5,913 helicópteros diseñados para cumplir misiones de ataque, destrucción de vehículos blindados, apoyo cercano a las tropas y otras funciones. Rusia ocupa la segunda posición con 1,643 helicópteros, seguida por China (1,007), Corea del Sur (827) e India (594).

Estados Unidos ostenta el 59.2% de los helicópteros a nivel mundial. Entre la amplia flota de helicópteros de Washington figuran el Sikorsky UH‑60 Black Hawk, el Boeing AH‑64 Apache, el Sikorsky SH/HH‑60 Seahawk, el Bell AH‑1Z Viper, el Bell UH‑1Y Venom, el Eurocopter UH‑72 Lakota, el AH-64 Apache Longbow, entre otros.

Top de los 5 países con la mayor flota de helicópteros en 2026. Foto: captura de pantalla de Global Fire Power.

Top de los 5 países con la mayor flota de helicópteros en 2026. Foto: captura de pantalla de Global Fire Power.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

¿Cuántas aeronaves militares y helicópteros de ataque tiene Estados Unidos en 2026?

Global Fire Power incluye cazas, entrenadores, transportes, bombarderos y aviones de ataque terrestre para registrar la fuerza total de los servicios aéreos de cada potencia nacional. En ese contexto, el reporte puntualiza que Estados Unidos vuelve a superar a las potencias mundiales con 13,032 aeronaves militares en 2026. El gobierno de Vladimir Putin posee 4,237 aeronaves militares, mientras que China cuenta con 3,529 y Corea del Sur con 1,540.

Estados Unidos también supera a Rusia, China y Corea del Sur, con 1,024 helicópteros de ataque. Moscú posee 556 helicópteros de ataque, Pekín tiene 281 y Corea del Sur, 113. Estos elementos sirven como plataforma de apoyo de fuego y permiten contrarrestar vehículos blindados.

Notas relacionadas
Estados Unidos, Rusia y Ucrania inician en Abu Dabi las primeras negociaciones trilaterales para poner fin a la guerra

Estados Unidos, Rusia y Ucrania inician en Abu Dabi las primeras negociaciones trilaterales para poner fin a la guerra

LEER MÁS
Alto comisionado de la ONU condena política migratoria de Donald Trump e instó a detener prácticas que “rompen familias”

Alto comisionado de la ONU condena política migratoria de Donald Trump e instó a detener prácticas que “rompen familias”

LEER MÁS
Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 23 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados: “Que la justicia sea severa”

Mundo

Xi Jinping pide a Lula defender el "rol central" de la ONU frente a la nueva Junta de Paz de Trump

Estados Unidos elige a este país de América Latina para reforzar su capacidad militar con el despliegue de los cazas F-16

Explosión en transitada zona comercial de Colombia deja un muerto y 13 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025