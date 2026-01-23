Este país supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026

Global Fire Power indica que Estados Unidos ostenta el 59.2% de los helicópteros a nivel mundial y supera a Rusia, China y Corea del Sur. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Global Fire Power indica que Estados Unidos ostenta el 59.2% de los helicópteros a nivel mundial y supera a Rusia, China y Corea del Sur. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Un reciente informe de Global Fire Power, considerada la principal revisión anual de defensa internacional desde 2005, reveló que un país superó hasta 6 veces a potencias mundiales como Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026.

El estudio precisó que estos vehículos aéreos son un componente crucial en el campo de batalla. Entre las principales funciones de las aeronaves militares se incluyen: búsqueda y rescate, evacuación médica, apoyo a operaciones especiales, reconocimiento de artillería, patrullaje marítimo y entrenamiento.

¿Cuál es el país que supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026?

El país que supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026 es Estados Unidos. El poderío estadounidense se reflejó cuando la administración de Donald Trump ordenó una intervención militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con el reporte de Global Fire Power, la nación norteamericana cuenta con 5,913 helicópteros diseñados para cumplir misiones de ataque, destrucción de vehículos blindados, apoyo cercano a las tropas y otras funciones. Rusia ocupa la segunda posición con 1,643 helicópteros, seguida por China (1,007), Corea del Sur (827) e India (594).

Estados Unidos ostenta el 59.2% de los helicópteros a nivel mundial. Entre la amplia flota de helicópteros de Washington figuran el Sikorsky UH‑60 Black Hawk, el Boeing AH‑64 Apache, el Sikorsky SH/HH‑60 Seahawk, el Bell AH‑1Z Viper, el Bell UH‑1Y Venom, el Eurocopter UH‑72 Lakota, el AH-64 Apache Longbow, entre otros.

Top de los 5 países con la mayor flota de helicópteros en 2026. Foto: captura de pantalla de Global Fire Power.

¿Cuántas aeronaves militares y helicópteros de ataque tiene Estados Unidos en 2026?

Global Fire Power incluye cazas, entrenadores, transportes, bombarderos y aviones de ataque terrestre para registrar la fuerza total de los servicios aéreos de cada potencia nacional. En ese contexto, el reporte puntualiza que Estados Unidos vuelve a superar a las potencias mundiales con 13,032 aeronaves militares en 2026. El gobierno de Vladimir Putin posee 4,237 aeronaves militares, mientras que China cuenta con 3,529 y Corea del Sur con 1,540.

Estados Unidos también supera a Rusia, China y Corea del Sur, con 1,024 helicópteros de ataque. Moscú posee 556 helicópteros de ataque, Pekín tiene 281 y Corea del Sur, 113. Estos elementos sirven como plataforma de apoyo de fuego y permiten contrarrestar vehículos blindados.