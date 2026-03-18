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Política

Fujimorismo acelera la aprobación de dictamen para otorgar descanso remunerado a personeros de mesa

La congresista Ruth Luque criticó el proceso exprés y la falta de opiniones técnicos de los organismos electorales. Además, advirtió que otorgar descansos pagados desvirtúa la naturaleza voluntaria del personero, especialmente cuando las agrupaciones políticas ya cuentan con fondos estatales para su logística electoral.

El proyecto de Ley del Fujimorismo deberá ser aprobado en el pleno del Congreso para su implementación.
El proyecto de Ley del Fujimorismo deberá ser aprobado en el pleno del Congreso para su implementación. | Foto: composición LR/ difusión

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el proyecto de Ley N° 14091/2025-CR, promovido por Fuerza Popular, que propone otorgar un día de descanso remunerado a los ciudadanos que se desempeñen como personeros de mesa durante las jornadas electorales del 2026.

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La iniciativa del Fujimorismo fue presentada el 27 de febrero y derivada apenas cuatro días después, el 2 de marzo, a la Comisión de Constitución y Reglamento como único grupo dictaminador. Tras 17 días en etapa de consulta, el dictamen recibió luz verde este martes 17 de marzo. Pese a la celeridad del proceso, su implementación final queda supeditada a la votación durante el Pleno del Congreso.

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Al respecto, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) criticó la celeridad con la que se dictaminó la propuesta de Fuerza Popular. La legisladora calificó el proceso de “exprés” y se manifestó en contra de la medida. La parlamentaria argumentó que los partidos ya reciben financiamiento público directo. “¿Qué necesidad hay que además generen un derecho para personeros cuya labor es voluntaria y que responden a intereses de partidos?”, sentenció.

En consulta con La República, la parlamentaria denunció que el dictamen fue aprobado sin contar con el sustento de las opiniones técnicas de las entidades consultadas. Según detalló, el grupo de trabajo no esperó los pronunciamientos de las autoridades del sistema electoral: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identificación, Estado Civil (RENIEC) y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

El proyecto de Ley fue aprobado con 17 votos a favor (del Fujimorismo, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Avanza País), tres en contra y una abstención. La propuesta plantea la incorporación del artículo 132-A a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Los autores que realizaron la normativa fueron los congresistas fujimoristas César Manuel Revilla Villanueva, Martha Lupe Moyano Delgado, Víctor Seferino Flores Ruiz, Mery Eliana Infantes Castañeda y David Julio Jiménez Heredia.

¿Qué propone el proyecto de Ley de Fuerza Popular?

Según el texto aprobado, el beneficio de un día no laborable compensable, para el sector público y privado, el lunes siguiente al día siguiente de la realización de las Elecciones Generales 2026.

“Las horas dejadas de laborar como consecuencia de la aplicación del día no laborable compensable serán objeto de compensación en la forma y plazo que acuerden el empleador y el trabajador, sin que ello genere reducción de remuneraciones ni afectación de derechos laborales”, indica el documento.

Para acceder a este derecho, el ciudadano deberá presentar a su centro de labores la credencial oficial emitida por su agrupación política, la cual tendrá valor de declaración jurada.

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