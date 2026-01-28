¿A qué hora llegará el 'Monstruo' a Perú tras ser extraditado de Paraguay?

El criminal alias el 'Monstruo' sería trasladado al penal Challapalca, en Tacna. | Foto: composición LR/ PNP

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', fue entregado por las autoridades paraguayas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a Interpol este miércoles 28 de enero alrededor de las 7:00 (hora peruana) para su extradición a Lima. Según el general Óscar Arriola, se tiene previsto que el detenido arribe a la capital a las 6:00 p. m. para ser puesto a disposición de la justicia para enfrentar graves cargos por diversos delitos vinculados al crimen organizado.

El prófugo más buscado del Perú inició su extradición desde Luque, Paraguay. El traslado aéreo contempla dos escalas técnicas antes de su arribo a la capital peruana. Previo a su expulsión, el detenido permaneció recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, bajo estrictas medidas de seguridad.

El 'Monstruo' llega a Perú y sería trasladado al penal Challapalca

Erick Moreno abordó el avión Antonov de la Dirección de Aviación Policial de la PNP, donde fue sometido a protocolos de custodia, identificación y verificación documentaria. En el lugar, se realizaron las coordinaciones médico-legales correspondientes para certificar su estado de salud antes del despegue.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que el avión donde es trasladado alias el 'Monstruo' pasaría primero por Bolivia, específicamente en Cochabamba, para seguir su recorrido hasta Arequipa. Asimismo, preciso que la llegada a Lima del extraditado estaría prevista alrededor de las 6:00 p. m.

“Ya se ha coordinado en algún lugar del país que se hace una escala técnica. Se ha coordinado con el médico legista para que sea sometido a un reconocimiento médico legal. O sea, en Cochabamba, Bolivia, hay una parada técnica y luego en Arequipa otra parada técnica de abastecimiento, de revisión de la aeronave, y luego ya vienen para Lima”, precisó Arriola.

Alias el 'Monstruo' salió desde Paraguay. Foto: Fiscalía paraguaya

Una vez que alias el 'Monstruo' pise suelo peruano, su custodia recaerá en la Policía Nacional del Perú (PNP) y se prevé que, tras los procesos legales correspondientes, sea trasladado al penal de Challapalca, en la provincia de Tarata, en Tacna.

“Este irrecuperable no tiene espacio. Se irá directamente a Challapalca, donde la sociedad lo olvide de por vida”, advirtió el general PNP Víctor Revoredo