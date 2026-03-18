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Sociedad

Detonan artefacto explosivo en minimarket del centro histórico de Trujillo en presencia de escolares

Cámaras de seguridad captaron el preciso instantante en que el sujeto colocó el artefacto explosivo. Incluso, se pude ver a una menor se encontraba cerca al establecimiento.

Explotan artefacto en minimarket cercano a colegios
Explotan artefacto en minimarket cercano a colegios | Yolanda Goicochea

Momentos de pánico se vivieron la mañana de este miércoles 18 de marzo en la avenida España, en pleno centro histórico de Trujillo, luego de que un sujeto detonara un artefacto explosivo en un minimarket ubicado a escasos metros de estudiantes que se dirigían a sus centros educativos.

El hecho ocurrió al promediar las 6.30 a. m., en horario de ingreso escolar. Incluso, una menor se encontraba parada cerca del establecimiento esperando a una persona.

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Cámaras captaron ataque en Trujillo

Según las imágenes de seguridad visualizadas, un individuo apareció en la zona, realizó una llamada telefónica y, sin importarle la presencia de la estudiante, encendió la mecha del explosivo. Tras activar el artefacto, el sujeto huyó rápidamente, esperado por un cómplice a bordo de una motocicleta. La menor, al percatarse de la situación, se alejó unos metros antes de la detonación, por lo que no resultó herida.

En la zona se ubican diversas instituciones educativas, como el Colegio Santa Rosa, Marcela Acharán y el Colegio Municipal de Trujillo, lo que ha generado mayor alarma entre padres de familia y vecinos, debido a la gran cantidad de escolares que transitan por el sector a esa hora.

Afortunadamente, no se reportaron heridos; sin embargo, el estallido generó temor entre los transeúntes y daños materiales en el establecimiento. Personas que se encontraban en el lugar señalaron que, de haber sido un explosivo de mayor potencia, las consecuencias pudieron ser graves, especialmente para los estudiantes que circulan por esta zona.

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