Cine y series

'One piece' temporada 2: ¿tiene escena post crédito el live action de Netflix?

La nueva entrega sigue la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación, quienes avanzan en su aventura rumbo a la Grand Line, una peligrosa región del océano donde se encuentran algunos de los mayores desafíos.

La segunda temporada de 'One piece' integra nuevos personajes Foto: Composición LR
La segunda temporada de 'One piece' integra nuevos personajes Foto: Composición LR | Difusión

El martes 10 de marzo se estrenó la segunda temporada del live action de 'One Piece' en Netflix. La historia de los Sombreros de Paja se colocó como uno de los estrenos más vistos de la plataforma de streaming. Tras el lanzamiento de los ocho nuevos episodios, los fanáticos del manga se preguntan si esta nueva entrega incluye escena post crédito. Aquí te contamos si la serie, basada en la obra de Eiichirō Oda, incluye escenas adicionales.

PUEDES VER: One Piece live action Temporada 2 en Netflix: fecha de estreno, reparto, a qué hora y dónde ver todos los nuevos capítulos de la serie de Monkey D. Luffy

lr.pe

¿De qué trata la segunda temporada de 'One Piece'?

La segunda temporada muestra a los Sombreros de Paja explorando nuevas tierras clave dentro de la historia, como Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island. Cada uno de estos lugares introduce nuevos personajes, aliados inesperados y amenazas que complican el viaje de la tripulación de Luffy.

La historia sigue de cerca a Monkey D. Luffy y su tripulación, quienes se dirigen rumbo  a la Grand Line, una peligrosa región del océano.

PUEDES VER: ‘One Piece 2’ lanza nuevo tráiler y presenta a los nuevos personajes del live action de Netflix

lr.pe

¿Hay escena post-créditos en la segunda temporada de 'One Piece'?

La respuesta corta es no. La segunda temporada de 'One piece' no incluye ninguna escena extra tras los créditos, adelantos de nuevos personajes ni pistas sobre la siguiente temporada. Sin embargo, la historia queda abierta.

¿Quiénes son los nuevos personajes de la segunda temporada de 'One piece' de Netflix?

Entre los nuevos personajes están: 

  • Vivi Nerfetaria (Miss Wednesday)
  • Nico Robin (Miss All Sunday)
  • Dorry y Broggy, los gigantes de Little Garden
  • Tony Tony Choppper, el reno médico que se une a la tripulación.
  • Los agentes de Baroque Works: Mr.3, Mr. 5, Miss Valentine, Mr.9 y Miss Goldenweek. 

Los capítulos de 'One Piece' live action temporada 2 son los siguientes:

  • Episodio 1: 'El principio y el fin'
  • Episodio 2: 'Caza de ballenas'
  • Episodio 3: 'Negocios en Whisky'
  • Episodio 4: 'Big Trouble in Little Garden'
  • Episodio 5: 'Cera encendida, cera apagada'
  • Episodio 6: 'Nami querida'
  • Episodio 7: 'Vergüenzas de reno'
  • Episodio 8: 'Reno y odio en el Reino de Drum'


