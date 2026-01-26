Son falsas estas imágenes de los supuestos “dólares venezolanos” que desplazarían a los bolívares en Venezuela a partir de febrero

LO FALSO:

Se filtran imágenes de los nuevos “dólares venezolanos” que se usarían en Venezuela en vez de los bolívares a partir de febrero del 2026.

LO VERDADERO:

El Banco Central de Venezuela (BCV) no ha emitido algún comunicado oficial que respalde la veracidad del contenido.

Las imágenes viralizadas han sido generadas con inteligencia artificial por una cuenta de Instagram dedicada a compartir contenido elaborado con esta herramienta.

En redes sociales circulan imágenes de la supuesta creación de billetes nuevos en Venezuela, denominados “dólares venezolanos”, que regirían desde febrero del 2026. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha emitido algún anuncio oficial al respecto en sus cuentas de Instagram, X, Facebook, ni en su sitio web. Entidades financieras y medios de comunicación internacionales tampoco se han pronunciado. Una búsqueda inversa reveló que la publicación original provenía de una cuenta de Instagram especializada en animaciones, efectos e IA, y si bien el usuario de la misma indicó su creación artificial, muchos de quienes la repostearon la presentaron como real, lo cual generó confusión en quienes accedían a ella.

Contexto del contenido viralizado en redes sociales

En plataformas como Instagram y Facebook están circulando imágenes que muestran un supuesto nuevo diseño de billetes en Venezuela —a los que se les ha denominado “dólares venezolanos”— que, según usuarios, entrarían en circulación a partir de febrero.

Aparente diseño viralizado de los billetes de 100, 50 y 10 “dólares venezolanos”. | Foto: Redes sociales

El Banco Central de Venezuela (BCV), que es la autoridad monetaria y económica principal del país, encargada de las decisiones relacionadas a la emisión y diseño de su moneda nacional, no ha emitido ningún anuncio oficial al respecto en sus canales oficiales.

Sus cuentas en Instagram, X y Facebook suelen publicar de forma cotidiana las tasas de cambio diarias, actualizaciones y datos relevantes de la economía venezolana, pero bajo el contexto presentado, no han brindado información sobre nuevos billetes, rediseños o cualquier otro tipo de cambio en su moneda.

De igual manera, se revisó la sección de comunicados oficiales y notas de prensa en la página web del BCV, pero tampoco se observa información sobre rediseños de billetes, introducción de nuevas denominaciones ni alteraciones en el sistema monetario del país en general.

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

Medios financieros internacionales como Bloomberg, Reuters o Financial Times, así como cadenas de comunicación de renombre como la BBC, CNN o The New York Times, no han brindado información al respecto, lo que confirma que no existe un cambio real en este contexto.

Adicionalmente, tras realizar una búsqueda inversa de las imágenes en cuestión, se detectó que fueron compartidas por primera vez en una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a subir contenido de animaciones, efectos visuales e inteligencia artificial.

Descripción de la cuenta de IG del usuario que publicó el contenido original. | Foto: Instagram

Si bien el usuario indicó que las imágenes fueron generadas con IA, las personas que descargaron el contenido y luego lo publicaron desde sus propias cuentas no incluyeron dicha aclaración —e incluso, añadieron que los billetes empezarían a circular a partir de febrero—, por lo que varios usuarios terminaron creyendo y luego difundiendo la información como si se tratara de un hecho real.

Descripción del post original en IG, en el que se muestran por primera vez los aparentes diseños de los “dólares venezolanos”. | Foto: Instagram

En algunas publicaciones, además, las imágenes bases fueron modificadas al punto de colocar el rostro de Donald Trump en cada billete, para darle mayor credibilidad a los supuestos “dólares venezolanos”.

Aparente segundo diseño de los billetes de 100, 50 y 10 “dólares venezolanos”, con el rostro de Trump. | Foto: Redes sociales

Conclusión

En síntesis, en las plataformas Instagram y Facebook se han difundido imágenes de la supuesta creación de billetes nuevos en Venezuela, denominados “dólares venezolanos”, que empezarían a circular en febrero del 2026. No obstante, el Banco Central de Venezuela (BCV), al igual que entidades internacionales financieras y de medios de comunicación, no han emitido algún anuncio oficial al respecto en sus cuentas oficiales. Al realizar una búsqueda inversa del contenido, se detectó que la publicación original provenía de una cuenta de Instagram dedicada a realizar animaciones y utilizar IA, y si bien el usuario de la misma indicó que se generó con esta herramienta, muchos de quienes la repostearon la consideraron real.

