El TomTom Traffic Index 2025 sitúa a diversas metrópolis de Latinoamérica en los puestos más críticos de congestión global. Ciudades de México, Perú y Colombia figuran. | Composición LR/Freepik/NYT

La congestión de tráfico urbano persiste como uno de los mayores desafíos de movilidad global. Según el TomTom Traffic Index 2025, diversas metrópolis alcanzaron niveles históricos de saturación vial, lo que provocó velocidades promedio reducidas y pérdidas de tiempo críticas para los conductores. Este análisis de tecnología de mapas reafirma que los embotellamientos representan un problema estructural en el transporte urbano moderno a escala mundial.

El fenómeno afecta a múltiples regiones en Asia, Europa y América Latina, donde la gestión de la movilidad vehicular enfrenta dificultades severas. El estudio utiliza datos de 3,5 trillones de kilómetros recorridos para comparar los tiempos de viaje reales frente a condiciones ideales de circulación. De este modo, el índice cuantifica el aumento de minutos por kilómetro y las horas perdidas durante las horas punta en cientos de ciudades del mundo.

¿Cuáles son las 4 ciudades de América Latina más congestionadas por el tráfico en el mundo?

El TomTom Traffic Index 2025 sitúa a diversas metrópolis de Latinoamérica en los puestos más críticos de congestión global. Ciudad de México lidera el ranking mundial con un índice de saturación del 75.9 % y un total de 184 horas anuales desperdiciadas por cada conductor. Esta cifra posiciona a la capital mexicana como el epicentro de los problemas de movilidad urbana a gran escala.

Otras ciudades de la región presentan registros igualmente alarmantes en cuanto a tiempo perdido en desplazamientos. Lima destaca con 195 horas anuales de retraso, mientras que Barranquilla reporta 162 horas y Arequipa alcanza las 154 horas. Estos datos subrayan una crisis de infraestructura y tráfico que afecta de manera directa la productividad y calidad de vida en Perú y Colombia.

Las ciudades peruanas donde más horas se pierden en el tráfico

El TomTom Traffic Index 2025 revela un agravamiento crítico de la congestión vehicular en Perú. Lima lidera esta problemática con un nivel promedio del 69,3%, situación que reduce drásticamente las velocidades en horas pico y provoca el desperdicio de 195 horas anuales por conductor. Esta cifra representa una pérdida superior a los ocho días completos en embotellamientos, lo cual impacta la productividad y la calidad de vida de los ciudadanos en la capital.

Por su parte, Arequipa destaca en el ranking mundial con una congestión del 69,5% y un saldo de 154 horas anuales perdidas en el tráfico. Estos indicadores plantean un desafío urgente para las autoridades locales ante la falta de políticas de movilidad sostenibles. La magnitud de los datos subraya la necesidad de reformas estructurales que mitiguen las consecuencias económicas y sociales derivadas del colapso vial en las principales urbes peruanas.

Top 10: las ciudades más congestionadas del mundo, según TomTom Traffic Index

De acuerdo con el ranking global más reciente, estas son las 10 ciudades con mayor congestión vehicular en 2025, incluyendo nivel de congestión y horas perdidas al año por conductor:

Ciudad de México, México – 75.9 % • 184 horas

– 75.9 % • 184 horas Bengaluru, India – 74.4 % • 168 horas

– 74.4 % • 168 horas Dublín, Irlanda – 72.9 % • 191 horas

– 72.9 % • 191 horas Łódź, Polonia – 72.8 % • 135 horas

– 72.8 % • 135 horas Pune, India – 71.1 % • 152 horas

– 71.1 % • 152 horas Lublin, Polonia – 70.4 % • 117 horas

– 70.4 % • 117 horas Bogotá, Colombia – 69.6 % • 153 horas

– 69.6 % • 153 horas Arequipa, Perú – 69.5 % • 154 horas

– 69.5 % • 154 horas Lima, Perú – 69.3 % • 195 horas

– 69.3 % • 195 horas Bangkok, Tailandia – 67.9 % • 115 horas