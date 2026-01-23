Represión en Irán deja más de 5.000 personas muertas y más de 26.000 personas detenidas, según informe de HRANA

El régimen de Jamenei está en la cuerda floja por sus soluciones ineficientes. | Composición LR

Este viernes, la organización Human Rights Activist News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, pudo confirmar que más de 5.000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, siendo en su mayoría civiles abatidos por las fuerzas de seguridad. Esta cifra contrasta con el primer balance del gobierno iraní, que reportó 3.117 muertos.

La propia ONG, además, anunció que al menos 26.852 personas fueron detenidas a causa de las políticas de represión de la República Islámica de Ali Jamenei y el abuso de poder del que es acusado desde hace ya varios años. El informe de HRANA coincide con otros informes de organizaciones internacionales que denuncian dificultades para recopilar datos precisos debido al corte de internet impuesto desde el 8 de enero.

El saldo final en Irán podría ascender a 25.000 muertes

Una ONG en Noruega, Iran Human Rights (IHR), advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos. Aunque esta información aún no cuenta con los recursos suficientes para ser validada, se sabe que entre los fallecidos se encuentran menores de edad, miembros de las fuerzas de seguridad iraníes y transeúntes.

Hace unos días, esta organización fue la encargada de compartir la información de que las autoridades iraníes ejecutarían a Erfan Soltani, un joven de 26 años detenido durante las recientes protestas contra el régimen. Junto con el National Union for Democracy in Iran (NUFD), denunciaron que el joven no pudo acceder a asesoría legal para defenderse.

Trump envía una armada estadounidense hacia Irán

En medio de la controversia por esclarecer la cifra exacta de muertos en las protestas en Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su regreso del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que 'tiene una armada que se dirige en esa dirección —a Irán— aunque, quizás, no necesite usarla.

"Si ahorcas a esta gente, te golpearán más fuerte que nunca", dijo a los periodistas a bordo del Air Force One. Trump afirmó que los asesinatos ocurridos en el país serían un detonante para una acción militar, aunque Teherán ha descartado que sus amenazas hayan detenido las ejecuciones planificadas previamente.