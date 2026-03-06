¡No es profeta en su tierra! El cantante peruano Cruz Erick no es tan conocido en nuestro país, sin embargo, se está abriendo camino en Sydney, Australia, donde radica desde hace algunos años. Incluso, ha logrado lo que muchos no han podido hacer en Perú: abrir conciertos de figuras de talla mundial.

Cruz Erick, quien viene consolidando su carrera en la escena urbana de Sydney, nunca se imaginó que lo que empezó como un hobby entre amigos en Perú hoy se ha convertido en un proyecto profesional que lo ha llevado a abrir conciertos de figuras como Nicky Jam, Trébol Clan, De La Ghetto, J Quiles y Zion.

Cruz Erick lanza su nuevo tema ‘Tu recuerdo’



Cruz Erick espera ganarse un nombre propio en su país, por lo que ahora desea dar a conocer ‘Tu recuerdo’, su nuevo lanzamiento que es un tema de desamor que narra la historia de alguien que pide perdón cuando ya es demasiado tarde. La canción aborda el arrepentimiento y la resignación frente a una expareja que ya ha seguido adelante con alguien que sí la valora. Su material se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El videoclip de ‘Tu recuerdo’ fue grabado en las montañas nevadas de Perisher, un paisaje australiano poco habitual para el género urbano. La idea surgió durante un viaje personal. “Esa misma noche escribí el guion completo y llamé a un amigo filmmaker que estaba a ocho horas. Grabamos el video en dos días”, recuerda Cruz Erick.

Cruz Erick y su pasión por la música



Cruz Erick no deja de hacer música. En la actualidad cuenta con un álbum con siete canciones que produjo en su etapa inicial en Perú y un EP de cuatro temas lanzado en Australia, el cual le abrió las puertas en la escena local. A ello se le suma dos nuevos sencillos. Es decir, tiene un total de 13 canciones disponibles en plataformas digitales.

“Como ya venía haciendo música por costumbre, por hobby y ya me juntaba con artistas de la escena underground urbana del Perú ya entendía los procesos. Con mi formación profesional como manager, empecé a aplicar una visión más estratégica, y actualmente ya estoy viendo resultados concretos”, sostiene.

“Me considero muy versátil y me gustaría probar fusiones musicales y hacer otros estilos. Considero que la música es para eso, para poder explorar, atreverse y sobre todo divertirse haciéndolo”, añade el intérprete de ‘Tu recuerdo’.



