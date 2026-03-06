HOYSuscripcion LR Focus

Alberto Ísola vuelve a la dirección teatral con ‘Gigantes, trombones y otros fantoches’ en el Teatro de la Universidad del Pacífico

El montaje, que se exhibirá del 21 al 30 de marzo de 2026, incluye ocho funciones y adapta dos sátiras clásicas latinoamericanas a la Lima contemporánea.

‘Gigantes, trombones y otros fantoches’ reúne dos sátiras clásicas de la dramaturgia latinoamericana. Foto: difusión.
'Gigantes, trombones y otros fantoches' reúne dos sátiras clásicas de la dramaturgia latinoamericana. Foto: difusión.

Alberto Ísola sigue con su labor de director de teatro. Esta vez trae a la palestra ‘Gigantes, trombones y otros fantoches’, un díptico satírico latinoamericano que reúne humor, música y crítica social. Este montaje se presentará del 21 al 30 de marzo de 2026 en el Teatro de la Universidad del Pacífico (Jirón Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María). La temporada contempla ocho funciones: jueves, viernes, sábado y lunes a las 8:30 p. m., y domingos a las 7:00 p. m. 

‘Gigantes, trombones y otros fantoches’, dirigida por Alberto Ísola, reúne dos sátiras clásicas de la dramaturgia latinoamericana: ‘El gigante de amapolas’ (1840), del argentino Juan Bautista Alberdi, y ‘La chinfonía burguesa’ (1930), de los nicaragüenses José Coronel Urtecho y Joaquín Pasos. La propuesta traslada estos textos a la Lima contemporánea, estableciendo una correspondencia directa con el presente político y social. Las entradas están disponibles en Joinnus.

¿De qué trata ‘Gigantes, trombones y otros fantoches’?

En ‘El gigante de amapolas’, el poder de un dictador se revela como el resultado de la división y el oportunismo de quienes intentan derrocarlo. En ‘La chinfonía burguesa’, seguimos las aventuras y desventuras de una familia acomodada en el momento en que la hija decide casarse con un poeta. El resultado es un espectáculo mordaz y festivo que apela a lo lúdico, lo carnavalesco y los bailes populares del continente.

“Nuestro montaje habla de temas que aun hoy nos siguen pareciendo actuales: la distancia entre los gobernantes y los gobernados, el oportunismo político, las desigualdades sociales, el acomodamiento al sistema. Todo esto con grandes dosis de música, movimiento e hilaridad en un espectáculo que tiene mucho de carnavalesco y de mordaz”, expresa Alberto Ísola.

¿Quiénes actúan en ‘Gigantes, trombones y otros fantoches’?

El elenco lo conforman Avril Gil, Christina Melgarejo, Fabiola Huamán, Fátima Matheus, Fernando Benavides, Jesús Núñez del Prado, Mariafernanda Alarcón, Mayte Montalva, Renato Coloma, Valentina Camayo, Valeria Campana, Ximena Mori y Xiomara Llontop. La producción general es de la Especialidad de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“La producción tiene como objeto hacer reflexionar al público sobre aspectos de nuestra historia que se mantienen tristemente vigentes, recurriendo a la tradición del humor satírico latinoamericano”, expresa al añadir que “el material ha dado espacio también a conversaciones constantes sobre nuestra realidad como país y la visión de nuestro futuro”, añade el director.


Premios Teatro en el Perú 2026: fecha, lugar, nominados y cómo votar por tus artistas favoritos

'La República Animal', la sátira inspirada en la novela de George Orwell que interpela la política peruana actual

