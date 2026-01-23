HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Tormenta Fern pone en riesgo a más de 200 millones de personas en EE. UU.: ¿cuáles serán los estados afectados?

Los meteorólogos en Estados Unidos han alertado sobre la posibilidad de que se acumulen más de 30 centímetros de nieve en toda la región del Atlántico Medio.

La tormenta invernal Fern afectará dos tercios del territorio de Estados Unidos.
La tormenta invernal Fern afectará dos tercios del territorio de Estados Unidos. | Foto: IA

La tormenta invernal Fern impactará aproximadamente dos tercios del territorio continental de Estados Unidos y a más de 200 millones de ciudadanos. De esta manera, el evento invernal abarcará desde el centro del país hasta los estados del Atlántico Medio y el noreste, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. emitió una advertencia sobre "temperaturas glaciales" debido a la llegada de un frente frío proveniente del Ártico. Además, se espera que la tormenta alcance su punto más crítico este viernes, mientras que algunos estados han activado el estado de emergencia.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Estados Unidos, Rusia y Ucrania inician en Abu Dabi las primeras negociaciones trilaterales para poner fin a la guerra

lr.pe

Zonas afectadas por tormenta Fern en EE. UU.

El sur del país enfrenta una grave amenaza debido a la combinación de lluvia helada y aire gélido, lo que podría dar lugar a tormentas de hielo severas. Estados como Texas, Arkansas, Luisiana, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur se encuentran bajo alerta, ya que se prevén acumulaciones de hielo que oscilan entre 0,6 y 2,5 centímetros.

Los meteorólogos advierten que estos niveles son suficientes para causar daños significativos en árboles, colapsos en las redes eléctricas y apagones prolongados que podrían durar varios días. En algunas áreas del sur profundo, los centros de predicción han emitido alertas sobre acumulaciones de hielo que podrían considerarse "catastróficas".

"Esta oleada ártica vendrá acompañada de rachas de viento, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas, aquellas más frías podrían caer por debajo de los 46 °C bajo cero en las Llanuras del Norte", informó el Servicio Meteorológico Nacional. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el martes la declaración de un estado de emergencia, lo que permite la activación de la Guardia Nacional del estado y la movilización de recursos del Departamento de Transporte.

Alertas, avisos y avisos de tormenta invernal en EE. UU. Foto: NWS (X)

Alertas, avisos y avisos de tormenta invernal en EE. UU. Foto: NWS (X)

Las condiciones climáticas en el norte de Estados Unidos se tornarán severas, con pronósticos de nevadas intensas. Desde Nuevo México y el norte de Texas, abarcando Kansas, Oklahoma, el valle de Ohio, hasta el Atlántico medio y Nueva Inglaterra, se anticipan acumulaciones significativas de nieve que oscilarán entre 15 y 30 centímetros.

En las regiones montañosas de los Apalaches, las cifras podrían ser aún más elevadas. Entre Oklahoma y Maine, se estima que la nieve acumulada alcance entre 25 y 30 centímetros, mientras que en algunas áreas montañosas se podrían registrar más de 60 centímetros. Ciudades como Filadelfia y Washington D. C. podrían enfrentar la mayor nevada en diez años.

PUEDES VER: TikTok crea empresa conjunta en EE. UU. para evitar prohibición por su vínculo con China

lr.pe

¿Qué se diferencia la tormenta Fern con otros eventos metereológicos?

A diferencia de otros fenómenos invernales, la tormenta Fern se caracteriza por su amplia cobertura geográfica y la prolongación de sus efectos. La combinación de nevadas intensas, hielo dañino, un frío inusualmente persistente y la posible formación de un nor’easter en la costa este genera un panorama particularmente complicado para los servicios de emergencia y las compañías de servicios públicos.

Medios locales en Estados Unidos han alertado sobre la posibilidad de que la combinación de nieve, lluvia y aguanieve impida por completo el transporte. Incluso, en años anteriores, diversas áreas rurales del noreste han experimentado una total falta de comunicación, mientras las máquinas quitanieves se esforzaban por limpiar las vías de acceso.

Notas relacionadas
El país de América Latina con la mayor fuerza militar en 2026: cerca del top 10 liderado por EE. UU. y Rusia

El país de América Latina con la mayor fuerza militar en 2026: cerca del top 10 liderado por EE. UU. y Rusia

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Este país supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026

Este país supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

Mundo

Este país supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026

Xi Jinping pide a Lula defender el "rol central" de la ONU frente a la nueva Junta de Paz de Trump

Estados Unidos elige a este país de América Latina para reforzar su capacidad militar con el despliegue de los cazas F-16

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025