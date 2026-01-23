La tormenta invernal Fern impactará aproximadamente dos tercios del territorio continental de Estados Unidos y a más de 200 millones de ciudadanos. De esta manera, el evento invernal abarcará desde el centro del país hasta los estados del Atlántico Medio y el noreste, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. emitió una advertencia sobre "temperaturas glaciales" debido a la llegada de un frente frío proveniente del Ártico. Además, se espera que la tormenta alcance su punto más crítico este viernes, mientras que algunos estados han activado el estado de emergencia.

Zonas afectadas por tormenta Fern en EE. UU.

El sur del país enfrenta una grave amenaza debido a la combinación de lluvia helada y aire gélido, lo que podría dar lugar a tormentas de hielo severas. Estados como Texas, Arkansas, Luisiana, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur se encuentran bajo alerta, ya que se prevén acumulaciones de hielo que oscilan entre 0,6 y 2,5 centímetros.

Los meteorólogos advierten que estos niveles son suficientes para causar daños significativos en árboles, colapsos en las redes eléctricas y apagones prolongados que podrían durar varios días. En algunas áreas del sur profundo, los centros de predicción han emitido alertas sobre acumulaciones de hielo que podrían considerarse "catastróficas".

"Esta oleada ártica vendrá acompañada de rachas de viento, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas, aquellas más frías podrían caer por debajo de los 46 °C bajo cero en las Llanuras del Norte", informó el Servicio Meteorológico Nacional. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el martes la declaración de un estado de emergencia, lo que permite la activación de la Guardia Nacional del estado y la movilización de recursos del Departamento de Transporte.

Alertas, avisos y avisos de tormenta invernal en EE. UU. Foto: NWS (X)

Las condiciones climáticas en el norte de Estados Unidos se tornarán severas, con pronósticos de nevadas intensas. Desde Nuevo México y el norte de Texas, abarcando Kansas, Oklahoma, el valle de Ohio, hasta el Atlántico medio y Nueva Inglaterra, se anticipan acumulaciones significativas de nieve que oscilarán entre 15 y 30 centímetros.

En las regiones montañosas de los Apalaches, las cifras podrían ser aún más elevadas. Entre Oklahoma y Maine, se estima que la nieve acumulada alcance entre 25 y 30 centímetros, mientras que en algunas áreas montañosas se podrían registrar más de 60 centímetros. Ciudades como Filadelfia y Washington D. C. podrían enfrentar la mayor nevada en diez años.

¿Qué se diferencia la tormenta Fern con otros eventos metereológicos?

A diferencia de otros fenómenos invernales, la tormenta Fern se caracteriza por su amplia cobertura geográfica y la prolongación de sus efectos. La combinación de nevadas intensas, hielo dañino, un frío inusualmente persistente y la posible formación de un nor’easter en la costa este genera un panorama particularmente complicado para los servicios de emergencia y las compañías de servicios públicos.

Medios locales en Estados Unidos han alertado sobre la posibilidad de que la combinación de nieve, lluvia y aguanieve impida por completo el transporte. Incluso, en años anteriores, diversas áreas rurales del noreste han experimentado una total falta de comunicación, mientras las máquinas quitanieves se esforzaban por limpiar las vías de acceso.