Juzgado Colegiado de Flagrancia condenó a nueve años a chofer de paradero por delito de tocamientos en agravio de una niña de 11 años

El Juzgado Penal Colegiado de Sullana condena a Alex López Reyes a nueve años de prisión por tocamientos indebidos a una menor de 11 años.

Las pruebas incluyen pericias psicológicas y evidencia digital que respaldan la condena. Fuente: Difusión.
Las pruebas incluyen pericias psicológicas y evidencia digital que respaldan la condena. Fuente: Difusión.

El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la unidad de Flagrancia de Sullana condenó en adelanto de fallo, a nueve años de pena privativa de la libertad a Alex López Reyes por delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de 11 años.

Según la acusación fiscal los hechos se registraron el 10 de febrero del 2025 cuando efectivos de la comisaría de El Obrero detuvieron al imputado que es chofer de un automóvil de un paradero a Mallaritos, el cual se encontraba haciendo tocamientos indebidos en el cuerpo de la menor agraviada, la cual había sido citada con amenazas al parque del sector Sánchez Cerro, de Sullana.

El órgano jurisdiccional integrado por las juezas Karla Gaona, Líder Facundo y Mary Jacinto impusieron el pago de una reparación civil de 8 mil soles. El fallo se ha basado esencialmente en la declaración de la víctima en cámara Gesell donde afirma que el acusado ha incurrido hasta en siete oportunidades los actos libidinosos en diferentes lugares, cercanos al puesto de venta de plásticos en la calle Dos de Mayo.

Existen también suficientes pruebas como la pericia psicológica, que refiere afectación psicológica, así como las actas de visualización del equipo celular, llamadas telefónicas, mensajes, redes y galería donde se recogió mensajes de WhatsApp y material audiovisual que vinculan al investigado con la comisión del delito.

