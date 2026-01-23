HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Explosión en transitada zona comercial de Colombia deja un muerto y 13 heridos

Las autoridades en Bogotá manejan la hipótesis de que la explosión fue ocasionada por una disputa por el control territorial de la zona.

Un anciano, conocido como "Señor Roshi", fallecio tras la explosión.
Un anciano, conocido como "Señor Roshi", fallecio tras la explosión. | Composición LR

Una explosión ocurrida este jueves 22 de enero en el barrio Santa Fe, una transitada zona comercial en Colombia, dejó a una persona muerta y a 13 heridas. La Policía Metropolitana de Bogotá llegó rápidamente al lugar de los hechos y corroboró que fue a causa de una granada lanzada por dos hombres desplazados en motocicleta.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, fueron los encargados de dar las primeras cifras de afectados tras el incidente. Las investigaciones siguen en curso a través de la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para comprender el motivo detrás del ataque.

Identifican a la víctima de la explosión en Colombia

Según información de Blu Radio, medio colombiano, la víctima mortal de la explosión en Santa Fe, Colombia, era conocida como "el maestro Roshi" y era una figura reconocida entre los establecimientos comerciales de la zona. Según un informe de los Bomberos Oficiales de Bogotá, el hombre sufrió heridas de gravedad tras la detonación y fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

Entre los heridos de la explosión de la granada se encuentran comerciantes, peatones y trabajadoras sexuales que se hallaban en las inmediaciones del lugar en el momento del atentado. Todos están siendo atendidos en centros médicos especializados.

lr.pe

Hipótesis apunta a guerra entre bandas

La Policía Metropolitana de Bogotá maneja como principal hipótesis del atentado una confrontación entre grupos delincuenciales que se disputan el control territorial y actividades como el microtráfico y la extorsión en la zona, tras la explosión de la granada registrada en el barrio Santa Fe.

Las autoridades, además, no descartan la posible incidencia del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional de origen venezolano que opera en varios sectores de la ciudad y estaría vinculada a actividades de extorsión y otros delitos.

