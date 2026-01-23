HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
Mundo

El país que tiene la barrera más grande del mundo para frenar el océano y es 700 veces más pesada que la Torre Eiffel: no es China

Las obras, surgidas tras la catastrófica inundación que asoló este país en 1953, redefinieron la relación entre humanos y agua, combinando presas, diques y barreras móviles.

Los Países Bajos enfrentan una constante amenaza del mar, obligando al país a desarrollar impresionantes defensas costeras para proteger su territorio por debajo del nivel del mar.
Los Países Bajos enfrentan una constante amenaza del mar, obligando al país a desarrollar impresionantes defensas costeras para proteger su territorio por debajo del nivel del mar. | Foto: Ice.org

En los Países Bajos, el mar no es solo un paisaje: es una amenaza permanente. Gran parte del territorio nacional se encuentra por debajo del nivel del mar, una condición geográfica que durante siglos ha obligado al país a desarrollar soluciones extremas para evitar inundaciones devastadoras. En ese contexto nació una de las infraestructuras más impresionantes jamás construidas para contener al océano.

Se trata de un sistema de defensas costeras cuyo peso total es 700 veces superior al de la Torre Eiffel, una obra de ingeniería que ha redefinido la relación entre el ser humano y el agua. Lejos de ser un muro único, el proyecto combina presas, diques, esclusas y barreras móviles diseñadas para proteger millones de vidas y una extensa superficie de tierra fértil.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

Las Obras del Delta, la respuesta a una catástrofe histórica

Las llamadas Obras del Delta surgieron tras la catastrófica inundación del Mar del Norte de febrero de 1953, que causó la muerte de 1.835 personas y devastó 2.070 kilómetros cuadrados de territorio. Aquella tragedia llevó al gobierno neerlandés a reconocer la necesidad urgente de rediseñar por completo su sistema de protección costera.

El objetivo principal fue acortar la línea costera para reducir el número de diques expuestos a las marejadas, logrando una disminución de aproximadamente 700 kilómetros en la longitud total de las defensas contra inundaciones. La magnitud del proyecto fue tal que durante años se le conoció como la “octava maravilla del mundo”, un símbolo del ingenio humano frente a la fuerza del océano.

PUEDES VER: Este país supera hasta 6 veces a Rusia, China y Corea del Sur con la mayor flota de helicópteros en 2026

lr.pe

Oosterscheldekering, la barrera móvil más grande del planeta

La pieza central del sistema es la Oosterscheldekering, la mayor barrera contra mareas de tormenta jamás construida. Se extiende a lo largo de casi ocho kilómetros y cuenta con 65 pilares prefabricados de hormigón y 62 compuertas de acero que permanecen abiertas en condiciones normales y solo se cierran ante fenómenos climáticos extremos. Desde su puesta en funcionamiento en 1986, ha sido cerrada completamente 29 veces.

Este diseño permitió conservar el ecosistema de agua salada del estuario, esencial para actividades tradicionales como el cultivo de mejillones y ostras, al tiempo que protege a cerca de cuatro millones de personas que viven por debajo del nivel del mar en la región de Holanda Meridional. Además de reducir drásticamente el riesgo de inundaciones, el proyecto mejoró la conectividad del país con nuevas carreteras y puentes, puso fin al aislamiento histórico de varias zonas y se convirtió en un modelo de referencia mundial para la gestión costera en un escenario de cambio climático y subida del nivel del mar.

Notas relacionadas
¿Por qué Estados Unidos quiere instalar tecnología nuclear en la Luna y redefinir su estrategia espacial frente a China?

¿Por qué Estados Unidos quiere instalar tecnología nuclear en la Luna y redefinir su estrategia espacial frente a China?

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

LEER MÁS
Emiratos Árabes elegiría a este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

Emiratos Árabes elegiría a este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Qué desafíos enfrentará Argentina en 2026 pese a ser considerado uno de los países con mayor crecimiento en América Latina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025