El país que tiene la barrera más grande del mundo para frenar el océano y es 700 veces más pesada que la Torre Eiffel: no es China

Los Países Bajos enfrentan una constante amenaza del mar, obligando al país a desarrollar impresionantes defensas costeras para proteger su territorio por debajo del nivel del mar. | Foto: Ice.org

En los Países Bajos, el mar no es solo un paisaje: es una amenaza permanente. Gran parte del territorio nacional se encuentra por debajo del nivel del mar, una condición geográfica que durante siglos ha obligado al país a desarrollar soluciones extremas para evitar inundaciones devastadoras. En ese contexto nació una de las infraestructuras más impresionantes jamás construidas para contener al océano.

Se trata de un sistema de defensas costeras cuyo peso total es 700 veces superior al de la Torre Eiffel, una obra de ingeniería que ha redefinido la relación entre el ser humano y el agua. Lejos de ser un muro único, el proyecto combina presas, diques, esclusas y barreras móviles diseñadas para proteger millones de vidas y una extensa superficie de tierra fértil.

Las Obras del Delta, la respuesta a una catástrofe histórica

Las llamadas Obras del Delta surgieron tras la catastrófica inundación del Mar del Norte de febrero de 1953, que causó la muerte de 1.835 personas y devastó 2.070 kilómetros cuadrados de territorio. Aquella tragedia llevó al gobierno neerlandés a reconocer la necesidad urgente de rediseñar por completo su sistema de protección costera.

El objetivo principal fue acortar la línea costera para reducir el número de diques expuestos a las marejadas, logrando una disminución de aproximadamente 700 kilómetros en la longitud total de las defensas contra inundaciones. La magnitud del proyecto fue tal que durante años se le conoció como la “octava maravilla del mundo”, un símbolo del ingenio humano frente a la fuerza del océano.

Oosterscheldekering, la barrera móvil más grande del planeta

La pieza central del sistema es la Oosterscheldekering, la mayor barrera contra mareas de tormenta jamás construida. Se extiende a lo largo de casi ocho kilómetros y cuenta con 65 pilares prefabricados de hormigón y 62 compuertas de acero que permanecen abiertas en condiciones normales y solo se cierran ante fenómenos climáticos extremos. Desde su puesta en funcionamiento en 1986, ha sido cerrada completamente 29 veces.

Este diseño permitió conservar el ecosistema de agua salada del estuario, esencial para actividades tradicionales como el cultivo de mejillones y ostras, al tiempo que protege a cerca de cuatro millones de personas que viven por debajo del nivel del mar en la región de Holanda Meridional. Además de reducir drásticamente el riesgo de inundaciones, el proyecto mejoró la conectividad del país con nuevas carreteras y puentes, puso fin al aislamiento histórico de varias zonas y se convirtió en un modelo de referencia mundial para la gestión costera en un escenario de cambio climático y subida del nivel del mar.