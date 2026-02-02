Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

El expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, presentó una denuncia contra los jueces que lo sentenciaron a 15 años de pena privativa de la libertad junto con su esposa Nadine Heredia por el delito de lavado de activos en abril del año pasado. La demanda incluye a los magistrados Max Vengoa, Juana Caballero y Nayko Coronado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

En ese sentido, la Séptima Fiscalía Corporativa Penal Superior dispuso el inicio de las diligencias preliminares contra los jueces mencionados, como la toma de declaraciones de Humala Tasso, el procurador público del Poder Judicial y de los magistrados. De igual forma, se solicitó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del sistema judicial que remita toda la información sobre las quejas funcionales que presentó el exmandatario contra los encargos de impartir justicia entre abril del 2025 y la actualidad.

La medida también abarca el récord de quejas, procedimientos y sanciones de los jueces mencionados. Además, se requirió al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, informe sobre el estado actual del Expediente 249-2015-78 (sentencia contra los Humala Heredia).

La denuncia también alcanza a la especialista legal de dicho órgano jurisdiccional, Katherine Flores Velarde, por los mismos supuestos delitos.

