Política

73% de peruanos cree que José Jerí favoreció a personas cercanas tras sus visitas a Palacio

Además, la encuesta realizada por CIT indicó que el 64.3% de peruanos desaprueba su gestión antes de la censura.

La percepción es mayor en hombres con un 77.7% que en mujeres con un 68.6%. Foto: composición LR/La República
La percepción es mayor en hombres con un 77.7% que en mujeres con un 68.6%. Foto: composición LR/La República

La encuesta realizada por CIT indicó que el 73.1% de peruanos considera que el expresidente José Jerí favoreció laboralmente a personas cercanas luego de que estas lo visitaran en Palacio.

Esta percepción es mayor en hombres con un 77.7% que en mujeres con un 68.6%. Asimismo, tiene mayor presencia en personas mayores de 30 y 50 años del centro del país.

Por otro lado, la encuesta señala que el 64.3% de peruanos desaprueba la gestión que el exmandatario desarrolló en febrero de este año. Lo aprueba solo un 26.5%.

Respecto a sus actuaciones, el 50.5% considera que el traslado del criminal denominado popularmente como 'El monstruo' significó un "show mediático", mientras que el 37.3% percibió que se trató de una medida necesaria de seguridad.

José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

El Pleno Extraordinario del Congreso de la República decidió censurar al presidente José Jerí debido a sus reuniones clandestinas con los empresarios chinos en diciembre del 2025 y en enero de este año. La decisión final tuvo el respaldo de 75 congresistas; sin embargo, fueron 16 de la bancada de Fuerza Popular de Keiko Fujimori los que se opusieron hasta el final.

Los parlamentarios que se opusieron fueron Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamente, Enrique Castillo, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán Coronado, Mary Infantes, Patricia Juárez, Jeny López, Martha Moyano, Auristela Obando, Tania Ramírez, César Villanueva, María Zeta Chunga.

Dicho respaldo ya había sido anunciado por la lideresa fujimorista el pasado domingo 15 de febrero. Según dijo en un video difundido en redes sociales, se debía priorizar "la estabilidad del país".

Asimismo, dos congresistas de Acción Popular, cinco de Somos Perú y uno de Honor y Democracia también votaron en contra de las mociones de censura.

