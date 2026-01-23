Estados Unidos instalará tecnología nuclear en la Luna en el año 2030. | BBC

El martes 13 de enero, la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) compartieron nuevos detalles sobre la misión Artemis y reafirmaron su objetivo de construir un reactor nuclear en la Luna para 2030.

De acuerdo con la NASA, este reactor, ubicado en la superficie lunar, y las futuras estaciones de reactores en órbita, estarán preparados para respaldar los próximos lanzamientos de las misiones Artemis, que son clave para las expediciones futuras a Marte.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, comentó en el comunicado oficial. "Bajo la política espacial nacional del presidente Trump, Estados Unidos está comprometido con regresar a la Luna, construir la infraestructura para permanecer allí y realizar las inversiones necesarias para el próximo gran salto hacia Marte y más allá".

Un paso hacia futuras misiones en la Luna

Según fuentes oficiales, la NASA y el DOE tienen la intención de implementar un sistema de energía basado en fisión nuclear para la superficie lunar, capaz de generar electricidad de manera segura, eficiente y abundante, funcionando durante varios años sin necesidad de recargar combustible.

La instalación de un reactor en la Luna facilitará misiones prolongadas al proporcionar una fuente de energía constante y confiable, sin depender de la luz solar ni de los cambios de temperatura. Este avance permitirá optimizar tiempos y ofrecer una solución estratégica para las misiones futuras.

El reactor que planea la NASA deberá ser capaz de producir al menos 100 kilovatios de electricidad, equivalente al consumo de aproximadamente 80 hogares en Estados Unidos, y debe estar listo para su lanzamiento a finales de 2029.

Para este proyecto, la agencia ya financió estudios previos y otorgó contratos a empresas que desarrollaron diseños de reactores más pequeños, de alrededor de 40 kilovatios y un peso inferior a seis toneladas métricas. La nueva meta es duplicar esta capacidad y acelerar los tiempos establecidos.

La competencia espacial con China

El avance tecnológico avanza de forma paralela entre Estados Unidos y China. La minería autónoma, que antes parecía una idea lejana, ya es una realidad. La startup Interlune, respaldada por la NASA, trabaja en un sistema capaz de procesar 100 toneladas métricas de suelo lunar por hora en busca de helio-3, un isótopo raro en la Tierra pero abundante en la Luna.

Por su parte, China ha presentado un robot minero de seis patas y está investigando un sistema de lanzamiento magnético para enviar materiales a la órbita.

Además, ambos países están desarrollando impresoras 3D que pueden utilizar aluminio, silicio e hierro de la Luna para crear estructuras. La Agencia Internacional de Energía Atómica advirtió que "las técnicas avanzadas de fabricación serán fundamentales para hacer posibles los futuros reactores modulares".

¿En qué consiste el Artemis II?

Artemis II es la misión de la NASA que está por despegar en solo unas semanas. Esta campaña tiene como objetivo llevar a los astronautas más lejos que cualquier tripulación lo haya hecho desde 1972, cuando se completó la misión Apolo 17. Además, servirá como base para futuras expediciones a Marte.

La misión, que durará 10 días, comenzará el 6 de febrero y se extenderá hasta abril de 2026. La nave Orion realizará un vuelo sin alunizar, orbitando la Luna siguiendo una ruta conocida como "Free Return". Esta trayectoria permitirá que la nave rodee el satélite y regrese a la Tierra aprovechando la gravedad lunar.

Los próximos cinco años serán clave. Si la NASA consigue instalar el reactor en 2030, la Luna dejará de ser solo un lugar de paso para convertirse en un punto de partida para una nueva economía y un centro de investigación sobre la supervivencia. La verdadera pregunta ya no es cómo llegar, sino cómo la humanidad decidirá establecerse y planificar su futuro más allá de la Tierra.