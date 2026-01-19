La construcción del Túnel del Toyo, iniciada en 2015 con el acuerdo entre la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y el Consorcio Antioquia al Mar, en Colombia, representa una obra fundamental dentro de un nuevo corredor vial de 39,5 kilómetros. Con 9.730 metros de largo, su túnel principal se convierte en el más extenso de América Latina, superando al famoso Túnel de La Línea, que tiene 8.65 kilómetros.

El propósito principal de este proyecto es garantizar una conexión continua durante todo el año entre Antioquia, el centro de Colombia y la costa Caribe, lo que mejorará el transporte de carga y estimulará el flujo de productos tanto hacia el mercado interno como hacia el extranjero.

El impacto que tendrá el Túnel del Toyo

La obra permitirá alcanzar velocidades de hasta 80 km/h y traerá importantes beneficios logísticos, entre los cuales destacan:

Reducción del tiempo de viaje : El trayecto entre Medellín y Urabá se reducirá en 4,5 horas.

: El trayecto entre Medellín y Urabá se reducirá en 4,5 horas. Mejora en la velocidad promedio : La velocidad de los vehículos livianos aumentará en un 90%, alcanzando los 80 km/h.

: La velocidad de los vehículos livianos aumentará en un 90%, alcanzando los 80 km/h. Disminución de la distancia : Se reduce en 25 kilómetros la distancia entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas.

: Se reduce en 25 kilómetros la distancia entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas. Impulso al comercio: Facilita una conexión directa para el comercio de Antioquia con los puertos del Caribe.

El proyecto está dividido en varios sectores. El sector 1 del tramo 2, que incluye un túnel de 1 kilómetro, tiene un avance superior al 64% y se espera que esté finalizado para septiembre de 2026.

El uso de la IA y la tecnología alemana para la construcción

Aunque no se utiliza un robot para interactuar al ingreso, la inteligencia artificial (IA) y la automatización juegan un papel crucial en áreas clave como la excavación, la seguridad y la operación.

Las tuneladoras ( TBM ) alemanas, equipadas con "inteligencia adaptativa", ajustan de manera automática la presión y la velocidad según la dureza de la roca, lo que previene colapsos y mejora la eficiencia del proceso.

) alemanas, equipadas con "inteligencia adaptativa", ajustan de manera automática la presión y la velocidad según la dureza de la roca, lo que previene colapsos y mejora la eficiencia del proceso. Dentro del túnel, sensores se encargan de monitorear aspectos como la ventilación, la temperatura y los gases, mientras que los sistemas estructurales registran cualquier movimiento o cambio en el estrés del revestimiento.

En el futuro, cámaras de tráfico y software de control permitirán gestionar los embotellamientos, detectar incidentes y coordinar respuestas rápidas, transformando el centro de control en el verdadero "cerebro" que gestiona todo el túnel.

La millonaria inversión que tendrá el Túnel del Toyo

El costo estimado del proyecto aumentó de US$473,6 millones a más de US$710,5 millones, con una proyección adicional de US$197,3 millones para completar las secciones pendientes. La financiación se distribuye entre el Gobierno nacional, con US$142 millones; la Gobernación de Antioquia, con US$205 millones; y la ciudad de Medellín, con US$136 millones.

El objetivo principal es claro: mejorar la seguridad y reducir el tiempo de viaje en la ruta entre Medellín y Urabá, además de optimizar la competitividad de los puertos para la carga que proviene del interior del país. Esto se traduce en menores costos logísticos, cadenas de suministro más confiables y nuevas oportunidades para los productores locales.

¿Para cuándo estaría lista la construcción del túnel?

Aunque el proyecto sigue avanzando, el Túnel del Toyo aún no ha sido inaugurado. Se ha informado que el revestimiento está casi completado y que la instalación de los equipos electromecánicos se llevará a cabo en los próximos meses. Las autoridades confían en que el corredor comenzará a operar de manera gradual en los próximos años, a medida que se terminen y se realicen las pruebas de los sistemas restantes.

Es importante destacar que la construcción de este túnel, que inició en 2018, no solo involucra tecnología avanzada. Los ingenieros han tenido que lidiar con montañas de casi 900 metros de grosor, desde la carretera hasta la cima, una geología compleja, la presencia de agua, la extracción de 1,7 millones de metros cúbicos de roca y un control minucioso de la presión para garantizar la seguridad de los trabajadores y la maquinaria.