Política

JNE lanza campaña Pregúntale a tu Candidat@ para el debate presidencial: así puedes mandar tu consulta

Elecciones 2026. Campaña del JNE se desarrollará desde el 1 hasta el 9 de marzo. La finalidad es fortalecer la participación democrática y promover el voto informado.

Pregúntale a tu candidato por el JNE
Pregúntale a tu candidato por el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó a nivel nacional la campaña “Pregúntale a tu candidat@”, iniciativa que permitirá a la ciudadanía formular preguntas que podrán ser respondidas por las candidatas y los candidatos durante el Debate Presidencial 2026. 

La campaña se desarrolla desde el 1 y continuará hasta el 9 de marzo y tiene como finalidad fortalecer la participación democrática y promover el voto informado, brindando a la ciudadanía la oportunidad de intervenir directamente en el debate electoral mediante la formulación de preguntas sobre temas de interés nacional. 

El Debate Presidencial 2026 se realizará en dos ciclos de presentaciones: el 23, 24 y 25 de marzo, y el 30, 31 de marzo y 1 de abril, los cuales incorporarán bloques ciudadanos dentro del formato oficial. 

Las ciudadanas y los ciudadanos podrán participar ingresando al formulario oficial disponible en la plataforma Voto Informado https://votoinformado.jne.gob.pe/home  o a través del siguiente enlace directo: https://forms.gle/jnmYsqACuHiptnaS7 En ambos casos, deberán seleccionar una de las dimensiones temáticas propuestas y formular su pregunta de manera clara, concreta y respetuosa, contribuyendo así a un debate informado y de calidad.

Las dimensiones consideradas para esta edición comprenden los ámbitos social -que incluye salud, vivienda, cultura, infraestructura sanitaria, migración y políticas para poblaciones en situación de vulnerabilidad-; institucional -relacionado con estabilidad fiscal, fortalecimiento del Estado, competitividad y desarrollo productivo-; económico -vinculado a descentralización y reformas del Estado-; y territorial-ambiental -que aborda la prevención y protección del medio ambiente, cambio climático, gestión de recursos naturales, ordenamiento territorial y actividades extractivas. 

Finalizado el periodo de recepción, las preguntas serán sistematizadas y evaluadas conforme a criterios técnicos. Un comité de selección liderado por el JNE determinará aquellas que serán incorporadas en los bloques ciudadanos del Debate Presidencial y que serán formuladas durante la transmisión oficial conforme al formato aprobado. 

Para participar, las personas no deben contar con afiliación política vigente y las preguntas no deben incluir insultos, agravios ni alusiones personales dirigidas a alguna candidatura. Los autores de las preguntas seleccionadas serán contactados por el equipo organizador para las coordinaciones correspondientes. 

Con esta campaña, el JNE reafirma su compromiso con la promoción del voto informado y la participación ciudadana, fortaleciendo los mecanismos que permiten que la voz de la ciudadanía esté presente en uno de los espacios más importantes del proceso electoral.

