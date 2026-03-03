Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos lanzan operaciones contra organizaciones narcoterroristas
Según confirmó el Comando Sur de EE. UU., las acciones buscan enfrentar a grupos que han generado violencia y narcotráfico en varias provincias de Ecuador.
- Tailandia y Camboya firman acuerdo de alto el fuego tras semanas de enfrentamientos mortales en la frontera
- Dos personas murieron en un ataque en el norte de Israel: autoridades identifican al agresor como ciudadano palestino
Este martes 3 de marzo, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses iniciaron operaciones conjuntas contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador. El objetivo de estas acciones es enfrentar a grupos que han generado violencia y narcotráfico en varias provincias del país, según confirmó el Comando Sur de EE. UU. a través de una publicación en X.
Nota en desarrollo...