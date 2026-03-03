HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
Mundo

Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos lanzan operaciones contra organizaciones narcoterroristas

Según confirmó el Comando Sur de EE. UU., las acciones buscan enfrentar a grupos que han generado violencia y narcotráfico en varias provincias de Ecuador.

Operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo en Ecuador.
Operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo en Ecuador.

Este martes 3 de marzo, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses iniciaron operaciones conjuntas contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador. El objetivo de estas acciones es enfrentar a grupos que han generado violencia y narcotráfico en varias provincias del país, según confirmó el Comando Sur de EE. UU. a través de una publicación en X.

Nota en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL Y MOSSUL LO ADVIERTEN: TIEMPOS OSCUROS EN EL PODER | ASTROMOOD
Notas relacionadas
Influencer mexicana vivió momentos de terror en el aeropuerto de Guadalajara tras crisis de seguridad en Jalisco: "Póngase en el piso, abuelita"

Influencer mexicana vivió momentos de terror en el aeropuerto de Guadalajara tras crisis de seguridad en Jalisco: "Póngase en el piso, abuelita"

LEER MÁS
“El mundo se está volviendo menos predecible y más fragmentado”, según alto funcionario en Davos 2026

“El mundo se está volviendo menos predecible y más fragmentado”, según alto funcionario en Davos 2026

LEER MÁS
Tailandia y Camboya firman acuerdo de alto el fuego tras semanas de enfrentamientos mortales en la frontera

Tailandia y Camboya firman acuerdo de alto el fuego tras semanas de enfrentamientos mortales en la frontera

LEER MÁS
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump asegura que "todo ha sido destruido" en Teherán tras bombardeos

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump asegura que "todo ha sido destruido" en Teherán tras bombardeos

LEER MÁS
¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

LEER MÁS
Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos lanzan operaciones contra organizaciones narcoterroristas

Partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: juegan por la Copa Sudamericana 2026

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Mundo

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump asegura que "todo ha sido destruido" en Teherán tras bombardeos

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Daniel Urresti tras ser liberado por el TC: "Regreso para apoyar la campaña de Podemos Perú"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025