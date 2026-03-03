HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

El conjunto papal será visitante en su choque correspondiente ante el club íntimo por el Torneo Apertura. La última vez que 'Aladino' fue al recinto generó una reacción hostil en los hinchas.

Paolo Guerrero y Christian Cueva son las principales figuras de Alianza Lima y Juan Pablo II. Foto: Liga 1
Paolo Guerrero y Christian Cueva son las principales figuras de Alianza Lima y Juan Pablo II. Foto: Liga 1

Uno de los reencuentros más 'picantes' que se producirán en este Torneo Apertura 2026 será el de Christian Cueva con los hinchas de Alianza Lima en Matute. 'Aladino', hoy jugador de Juan Pablo II, volverá al recinto de La Victoria casi un año después de su última visita, la cual terminó con el rechazo casi unánime de la afición blanquiazul hacia su presencia.

En mayo del 2025, Cueva participó del triunfo a domicilio de su entonces club, Cienciano, sobre la escuadra íntima. Al final de aquel encuentro, mientras declaraba para la TV, el volante fue abucheado por los miles de espectadores presentes en el lugar e incluso estuvo cerca de ser impactado por objetos lanzados desde la tribuna. Ahora, ya sabe el día en que podría volver a enfrentarse a ese clima hostil.

PUEDES VER: Presidente de la Conar confirmó error de árbitro en córner cobrado a Alianza Lima ante UTC: 'Corresponde una sanción'

lr.pe

¿Cuándo visitará Matute Christian Cueva para el Alianza vs UTC?

De acuerdo con la programación oficial de la Liga 1, el partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se jugará el sábado 21 de marzo, en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 6.30 p. m. Este compromiso corresponde a la fecha 8 del Apertura y será el último para ambos conjuntos antes de la pausa por la fecha FIFA.

Programación de la fecha 8 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 8 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1

El regreso de Cueva a la 'Caldera' cobra especial relevancia no solo por el impacto mediático que genera por sí mismo el jugador, sino por tratarse de una de las grandes apuestas fallidas de Alianza en los últimos años. Durante la temporada que vistió la camiseta blanquiazul (2023), el mediocampista no marcó goles y apenas dio una asistencia. Además, su paso estuvo marcado por las lesiones y algunos actos de indisciplina.

Próximos partidos de Alianza Lima y Juan Pablo II

Antes de pensar en el cruce entre sí, Alianza y Juan Pablo deberán enfocarse en sus desafíos más próximos. El cuadro dirigido por Pablo Guede recibirá a Melgar el lunes 9 de marzo, mientras que los de Chongoyape visitarán a ADT un día antes, el domingo 8. Ambos duelos corresponden a la sexta jornada del campeonato.

