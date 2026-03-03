CIDH otorga medidas cautelares al pueblo Kakataibo en aislamiento

Los kakataibo se han organizado en una “guardia indígena” para cuidar su territorio y a sus hermanos ‘no contactados’. Foto: Difusión | Difusión

Los kakataibo se han organizado en una “guardia indígena” para cuidar su territorio y a sus hermanos ‘no contactados’. Foto: Difusión | Difusión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares los integrantes del pueblo indígena Kakataibo en situación de aislamiento, que viven en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada en Ucayali, Huánuco y Loreto. En la resolución, emitida el 1 de marzo, consideraron que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Perú.

Mediante un comunicado, la CIDH señala que los solicitantes denunciaron estar en "una situación de riesgo por acciones de terceros en su territorio, quienes realizarían deforestación, tendrían concesiones superpuestas, levantarían asentamientos irregulares, construirían pistas de aterrizaje clandestinas y ejecutarían presuntas actividades ilícitas con violencia en la zona". Añade que "la solicitud argumenta que el Estado no ha adoptado medidas efectivas y suficientes para mitigar dicha situación, lo que estaría afectando los derechos del pueblo indígena".

Pista de aterrizaje del narcotráfico en reserva indígena kakataibo. Foto: Aidesep





Mientras que el Estado manifestó que "ha instalado puestos de control y vigilancia, realizado patrullajes, acciones de monitoreo, así como coordinaciones interinstitucionales con diversas entidades competentes", sin embargo, admitió que persisten amenazas de alta gravedad y que existen brechas de coordinación interinstitucional.

Ante tales exposiciones, la CIDH observó que se ha incrementado la situaciones de riesgo en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, "sin que se cuente con elementos que permitan constatar su mitigación efectiva a lo largo del tiempo, en un contexto que exige especial protección, considerando que las personas beneficiarias pertenecen a un pueblo indígena en situación de aislamiento".

Por ello, solicita a Perú que "adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias, sobre la base del principio de no contacto" y "ejecute acciones efectivas para evitar la continuidad de la presencia de terceras personas que realizan actividades ilícitas en el interior de la Reserva".

Asimismo, considera que se debe redoblar sus esfuerzos para garantizar la implementación efectiva del Plan de Protección, asegurando que "todas las entidades estatales involucradas adopten, de manera oportuna y coordinada, las acciones que tienen pendiente" y active las medidas necesarias para evaluar, monitorear y garantizar la calidad del agua en las zonas vinculadas al ámbito de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur.