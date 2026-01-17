Las fuerzas del Ejército Nacional de Colombia vienen realizando actividades de verificación en la zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, luego de que se reportara la muerte de al menos 20 disidentes de las FARC, en medio de posibles enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en esa región del país.

A través de un comunicado oficial, el Ejército informó que unidades de la Brigada 22 se trasladaron hasta la vereda Kuwait, donde, según los informes más recientes, se habría registrado una confrontación entre el grupo armado organizado residual (GAO-r) Martín Villa, que pertenece al Bloque Amazonas y es facción de 'Iván Mordisco', y el GAO-r Isaías Carvajal, parte del Bloque Jorge Suárez Briceño y facción de 'Calarcá'.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Masacre en Guavire causa alarma en Colombia

Un video publicado en X por la periodista Salud Hernández muestra una imagen estremecedora: al menos 20 cadáveres de personas vestidas con ropa de camuflaje y botas, abandonados en un camino sin pavimentar. Ante este panorama, el gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, se reunirá con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para intercambiar información sobre lo ocurrido.

De forma preliminar, las autoridades indican que los cuerpos encontrados serían de miembros de la subestructura Martín Villa, adscrita al Bloque Amazonas de la facción de 'Iván Mordisco'. Sin embargo, el Ejército aclaró que esta información está siendo confirmada en el terreno, con la colaboración de otras autoridades competentes. Además, las investigaciones buscan determinar si entre las víctimas se encuentra Jhon Wilmer Ulcué Trochez, alias 'Jimmy Parra', uno de los líderes de las disidencias de 'Mordisco' que operan en Guaviare.

Una disputa por el control territorial

Según los primeros informes, los enfrentamientos parecen estar relacionados con la competencia entre estos grupos ilegales por el control de los territorios, las rutas de transporte y las economías ilícitas en el sur de Guaviare, una región clave para el paso de mercancías y la consolidación de actividades criminales.

"Desde la noche anterior se realizan sobrevuelos con aeronaves de Fuerza Aérea y se desplegaron tropas y capacidades de inteligencia militar para establecer las implicaciones de estas confrontaciones, a la vez que se refuerzan las medidas para proteger a las comunidades de esta zona del país", señala el comunicado del Ejército.

Un epicentro de disputas ilegales

El municipio de El Retorno ha sido un lugar recurrente de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que luchan por el control de rutas clave para actividades ilícitas. Las autoridades civiles y militares, junto con organizaciones humanitarias, siguen de cerca la situación mientras continúan con la identificación de las víctimas.

Los primeros informes indican que los enfrentamientos de hoy, que involucraron armamento de largo alcance, duraron varias horas y, además de los muertos, dejaron un número indeterminado de heridos y personas desplazadas, aunque aún no se ha confirmado una cifra oficial.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, ha iniciado varias mesas de diálogo con las disidencias de las FARC y otros grupos armados, con el objetivo de reducir la violencia y desarmarlos, pero hasta ahora no ha logrado resultados. Mientras tanto, sectores de la oposición critican su política de paz, argumentando que fomenta la "impunidad".