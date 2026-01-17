HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Mundo

Al menos 20 muertos habría dejado enfrentamientos entre disidencias de las FARC: Ejército colombiano investiga los hechos

Las autoridades de Colombia informaron que el enfrentamiento se produjo entre una facción del disidente de la FARC, alias 'Iván Mordisco', y otra facción de alias 'Calarcá'.

Enfrentamientos entre disidencias de las FARC de Colombia dejó al menos 20 muertos.
Enfrentamientos entre disidencias de las FARC de Colombia dejó al menos 20 muertos. | Composición LR

Las fuerzas del Ejército Nacional de Colombia vienen realizando actividades de verificación en la zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, luego de que se reportara la muerte de al menos 20 disidentes de las FARC, en medio de posibles enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en esa región del país.

A través de un comunicado oficial, el Ejército informó que unidades de la Brigada 22 se trasladaron hasta la vereda Kuwait, donde, según los informes más recientes, se habría registrado una confrontación entre el grupo armado organizado residual (GAO-r) Martín Villa, que pertenece al Bloque Amazonas y es facción de 'Iván Mordisco', y el GAO-r Isaías Carvajal, parte del Bloque Jorge Suárez Briceño y facción de 'Calarcá'.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

lr.pe

Masacre en Guavire causa alarma en Colombia

Un video publicado en X por la periodista Salud Hernández muestra una imagen estremecedora: al menos 20 cadáveres de personas vestidas con ropa de camuflaje y botas, abandonados en un camino sin pavimentar. Ante este panorama, el gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, se reunirá con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para intercambiar información sobre lo ocurrido.

De forma preliminar, las autoridades indican que los cuerpos encontrados serían de miembros de la subestructura Martín Villa, adscrita al Bloque Amazonas de la facción de 'Iván Mordisco'. Sin embargo, el Ejército aclaró que esta información está siendo confirmada en el terreno, con la colaboración de otras autoridades competentes. Además, las investigaciones buscan determinar si entre las víctimas se encuentra Jhon Wilmer Ulcué Trochez, alias 'Jimmy Parra', uno de los líderes de las disidencias de 'Mordisco' que operan en Guaviare.

PUEDES VER: Violencia se intensifica en la frontera Colombia-Venezuela en medio de incertidumbre por la captura de Maduro

lr.pe

Una disputa por el control territorial

Según los primeros informes, los enfrentamientos parecen estar relacionados con la competencia entre estos grupos ilegales por el control de los territorios, las rutas de transporte y las economías ilícitas en el sur de Guaviare, una región clave para el paso de mercancías y la consolidación de actividades criminales.

"Desde la noche anterior se realizan sobrevuelos con aeronaves de Fuerza Aérea y se desplegaron tropas y capacidades de inteligencia militar para establecer las implicaciones de estas confrontaciones, a la vez que se refuerzan las medidas para proteger a las comunidades de esta zona del país", señala el comunicado del Ejército. 

PUEDES VER: Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como pasó con Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

lr.pe

Un epicentro de disputas ilegales

El municipio de El Retorno ha sido un lugar recurrente de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que luchan por el control de rutas clave para actividades ilícitas. Las autoridades civiles y militares, junto con organizaciones humanitarias, siguen de cerca la situación mientras continúan con la identificación de las víctimas.

Los primeros informes indican que los enfrentamientos de hoy, que involucraron armamento de largo alcance, duraron varias horas y, además de los muertos, dejaron un número indeterminado de heridos y personas desplazadas, aunque aún no se ha confirmado una cifra oficial.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, ha iniciado varias mesas de diálogo con las disidencias de las FARC y otros grupos armados, con el objetivo de reducir la violencia y desarmarlos, pero hasta ahora no ha logrado resultados. Mientras tanto, sectores de la oposición critican su política de paz, argumentando que fomenta la "impunidad".

Notas relacionadas
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

LEER MÁS
Expresidente Juan Manuel Santos revela que Donald Trump propuso invadir Venezuela en 2017: "Nos quedamos sorprendidos"

Expresidente Juan Manuel Santos revela que Donald Trump propuso invadir Venezuela en 2017: "Nos quedamos sorprendidos"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Mundo

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025