¿Por qué Francia quiere seguir el ejemplo de Australia y prohibir las redes sociales a menores en 2026?

Francia quiere seguir el ejemplo de Australia y espera promulgar en los primeros meses de 2026 una ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. La restricción se concretaría mediante un sistema de verificación de edad similar al que se utiliza actualmente en páginas web con contenido para adultos. El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que plataformas como TikTok fomentan la violencia. Y, desde que un estudiante de secundaria apuñaló y mató en junio de 2025 a un vigilante escolar en la región de Haute-Marne, el mandatario reiteró la necesidad de aprobar la normativa. "Un joven de 15 años ya no podrá comprar un cuchillo en internet", advirtió.

Tal es la insistencia de Macron que se sumó a la presión de España y Grecia sobre la Unión Europea para que imponga una edad mínima que bloquee el acceso de menores a plataformas digitales en el Viejo Continente. "Voy a dar unos meses para buscar la movilización europea. Si no se consigue, negociaré para poder aplicarlo en Francia. No podemos perder más tiempo", declaró ante las cámaras de la televisión pública. Incluso sostuvo que las plataformas cuentan con la capacidad técnica para verificar la edad de los usuarios y restringir el acceso a los menores de 16 años.

En declaraciones a La República, el experto en ciberseguridad Roger Menéndez destacó la necesidad de exigir estándares técnicos y auditorías en lugar de sistemas que "no verifican la identidad real". "Muchas de las verificaciones se limitan a una validación basada en un mensaje en la web que indica si una persona es o no menor de edad. Por ello, la mitigación resulta parcial", opinó. Esta idea es compartida por el CEO de BeyGoo Emiliano Piscitelli, quien comentó a este medio que se deben exigir cambios estructurales en las plataformas, como algoritmos menos adictivos, mejor moderación, controles parentales reales y mayor transparencia. "Esto, además de atacar el problema desde la raíz, genera un entorno más amigable para todos los usuarios", apostilló.

Francia quiere seguir el ejemplo de Australia

Con 34 votos a favor y 19 en contra, el Senado de Australia aprobó una ley que prohíbe el acceso a Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube a menores de 16 años. La medida, calificada por el primer ministro australiano Anthony Albanese como "histórica", busca proteger la salud mental de los menores. "Las redes sociales se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y como herramienta para los depredadores en línea", arguyó. Esta medida se suma a la prohibición existente sobre el uso del celular en las escuelas.

Según el Comisionado australiano de Seguridad Electrónica (eSafety), los gigantes tecnológicos bloquearon al menos 4,7 millones de perfiles de adolescentes tras la restricción. "Una prohibición es una solución rápida, pero superficial. Las redes sociales deberían diseñar sistemas más seguros por defecto: limitar contenidos dañinos, reducir la amplificación de mensajes tóxicos, detectar mejor el acoso y proteger a los menores sin depender solo del usuario o del Estado", indicó Piscitelli.

El CEO de BeyGoo, una plataforma de protección de riesgos digitales con enfoque en la detección temprana de incidentes y prevención de fraudes, resaltó que la mayoría de las plataformas priorizan el crecimiento y la rentabilidad antes que la seguridad de los usuarios más jóvenes. "Si bien dicen cooperar, en la práctica las medidas suelen ser mínimas o reactivas. Esto expone a los menores a riesgos como el acoso, contenidos dañinos o la manipulación", explicó. Menéndez también señaló que las plataformas estarían limitando la efectividad de cualquier política pública sobre la protección de menores en internet al priorizar el crecimiento y la monetización.

Para prohibir el acceso a las redes sociales a menores en Australia, se utilizaron los testimonios de padres cuyos hijos se suicidaron como consecuencia de episodios de acoso en línea o crisis de salud mental. "Estoy harta de que los gigantes de las redes sociales eludan su responsabilidad", confesó a AFP Mia Bannister, una madre soltera que perdió a su hijo adolescente por acoso en internet.

Cuestionan a Francia por intentar prohibir las redes sociales

A inicios de enero de 2026, el Senado de Francia respaldó una propuesta de ley para proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas. De aprobarse la medida en la Asamblea Nacional, se establecería un toque de queda digital nocturno de 22:00 a 8:00 horas, se prohibirían los teléfonos inteligentes en institutos y se introduciría el concepto de negligencia digital paterna. La medida, presentada por los diputados del partido Renacimiento del presidente Emmanuel Macron, se sustenta en las recomendaciones de una investigación parlamentaria sobre los efectos psicológicos de TikTok en menores.

En ese contexto, el especialista en temas de internet Erick Iriarte comentó a La República que Francia está buscando "una regla de control de acceso" y afirmó que internet es un "fenómeno transfronterizo" que no solo se accede por "nombres de dominio o por número IP". Agregó que se necesita un sistema de identificación confiable para impedir el uso de identificaciones fraguadas. El experto también mencionó que el sistema de identificación planteado por el gobierno francés podría terminar en un problema de "Big Brother", es decir, una vigilancia masiva o control sobre la privacidad y las actividades en línea de las personas.

Además, el experto en ciberseguridad Roger Menéndez indicó que la implementación del sistema de verificación podría crear una base de datos sensible, vulnerable a riesgos de filtraciones, suplantación de identidad o fraude. "Si millones de personas tienen que verificar su identidad, cualquier fallo, acceso indebido o mal uso de esa información podría tener consecuencias graves. Además, se crean nuevos puntos de ataque para ciberdelincuentes, como el uso de técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios. Aunque se prometa anonimato, siempre existe el riesgo de filtraciones, errores técnicos o usos 'secundarios' de los datos. Me preocupa que documentos oficiales o datos biométricos terminen siendo almacenados, cruzados o reutilizados sin control real del usuario", sustentó Emiliano Piscitelli, CEO de BeyGoo.

Es importante precisar que Francia ya había aprobado en 2023 una ley que exigía a las empresas de servicios sociales de internet impedir el acceso a los menores de 15 años, salvo que estos contaran con la autorización de sus padres. Sin embargo, la norma no entró en vigor debido a que no se estableció un sistema de verificación acorde a las regulaciones de la Unión Europea sobre protección de datos y operaciones comerciales.

Países como Malasia, Bélgica y el Reino Unido ya implementaron medidas para proteger a niños y adolescentes en las redes sociales.

¿Por qué Francia quiere prohibir las redes sociales a menores en 2026?

Las autoridades de Francia usan el argumento de Australia para justificar la prohibición de las redes sociales a menores: la exposición temprana a pantallas digitales puede provocar problemas de ansiedad, adicción, depresión, trastornos en los patrones de sueño, baja autoestima o aislamiento escolar. También consideran que las redes sociales exponen a contenido inapropiado o misógino, ciberacoso y grooming (engaño pederasta).

Sobre el argumento de Francia para prohibir las redes sociales, la psicóloga Alejandra Zamora aseguró a La República que, antes de los 16 años, el cerebro y el desarrollo de la identidad están en formación. Aseveró que los adolescentes pueden perder el contacto real con las personas si no existe una supervisión o acompañamiento adecuado. "Prefieren comunicarse a través de pantallas y chats en lugar de desarrollar habilidades de comunicación cara a cara", declaró.

La experta también aseveró que la adicción a las pantallas puede generar ansiedad y depresión, ya que los adolescentes estarían más pendientes de responder, ver los 'likes' y compararse con otras personas. "Creo que la restricción legal sería una alerta para decirles a los padres o tutores que algo malo está ocurriendo, que están sucediendo consecuencias negativas y que se está intentando ayudar. Si los padres están ocupados o hay poco control sobre el uso de redes sociales, una ley dificultaría el acceso de los niños y jóvenes en desarrollo. Esto los protegería de personas o situaciones que podrían perjudicarlos más adelante", alegó.

Consideró como una "alternativa positiva" el proyecto de ley impulsado por el presidente Emmanuel Macron. Explicó que otras alternativas al exceso de pantallas podrían ser actividades al aire libre, como salir de campamento, compartir con otras familias, jóvenes o compañeros, o practicar deportes, para fortalecer la autoestima y las habilidades sociales.