Mundo

Canadá advierte sobre la "ruptura" del mundo, apunta contra EE. UU. y hace llamado a las "potencias medianas" en Davos

Carney destacó que las grandes potencias, como EE.UU. y China, utilizan la coerción económica, poniendo en riesgo la estabilidad global y la equidad en las negociaciones internacionales.

El primer ministro Mark Carney reafirmó el apoyo de Canadá a Groenlandia, Dinamarca y la OTAN. Foto: AFP.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que el "viejo orden mundial no volverá", y destacó la necesidad de que las potencias medianas actúen juntas para no quedar excluidas de las negociaciones globales. “Si no estamos en la mesa de negociaciones, seremos el plato principal”, afirmó Carney, quien agregó que las grandes potencias están utilizando la coerción económica como una herramienta para alcanzar sus objetivos, lo que pone en riesgo la estabilidad global.

Carney reafirmó el apoyo de Canadá a Groenlandia, Dinamarca y la OTAN, lo que fue recibido con aplausos. Aunque no mencionó a Donald Trump directamente, sus declaraciones parecían dirigidas al presidente de Estados Unidos, quien amenazó con imposición de aranceles de un 10 % a los aliados europeos y al Reino Unido, si no se cede Groenlandia a EE.UU.

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Canadá contra Estados Unidos y las grandes potencias

Las "grandes potencias" —China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos— dominan la política global debido a sus escaños permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, reflejando su poderío económico y militar, apuntó el primer ministro de Canadá. Este grupo de países tiene una influencia decisiva sobre las decisiones internacionales.

En contraste, las potencias medianas, como Canadá, Australia, Argentina, Corea del Sur y Brasil, a pesar de tener economías más pequeñas, desempeñan un papel crucial en la política global. Estas naciones ejercen una influencia importante en la arena internacional y deben unirse para mantener su relevancia frente a las grandes potencias.

Además, Carney advirtió sobre las tácticas de las grandes potencias, quienes, según él, están utilizando la integración económica como un arma. "Los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben explotarse", afirmó, instando a las potencias medianas a tomar acciones conjuntas.

"Estamos en medio de una ruptura"

El líder canadiense criticó el actual orden internacional, afirmando que este sistema es "parcialmente falso" y que el derecho internacional se aplica de manera desigual según la identidad del acusado y la víctima. "Sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado y la víctima", sostuvo, destacando las contradicciones inherentes al sistema global.

El primer ministro explicó que esta "ficción" fue útil para preservar la hegemonía de Estados Unidos, permitiendo que las naciones participantes se ajustaran a una realidad que no se correspondía con la práctica.

Sin embargo, Carney dejó claro que este modelo ya no funciona. "Permítanme ser directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición", aseguró, señalando que el beneficio mutuo prometido por la integración económica se ha convertido en una falacia.

