Puno: hallan sin vida a minero dentro de recinto deportivo en La Rinconada

Este miércoles 4, ciudadanos puneños reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un minero en el interior de la cancha de grass sintético de la Asociación Barrio Alto Huáscar, en el centro poblado de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. El hecho generó alarma entre los residentes, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

La víctima fue identificada como Óscar Con Gallegos, de 48 años, natural de la región Moquegua. Vestía un overol de trabajo y fue encontrada en posición decúbito ventral, con graves lesiones en el cuero cabelludo y en la parte frontal de la cabeza. Entre sus pertenencias se hallaron un teléfono celular y una mochila; metros más arriba estaban un chullo y una lámpara minera.

Las primeras indagaciones señalan que habría caído desde la parte superior de un muro colindante con la calle hacia el interior de la losa deportiva, construida sobre una pendiente. La caída, de aproximadamente cinco metros, le habría provocado un traumatismo craneoencefálico severo.

La hipótesis preliminar de la Policía Nacional del Perú indica que el hombre, aparentemente en estado de ebriedad, perdió el equilibrio al intentar apoyarse o sentarse sobre el muro. Vecinos señalaron que residía en el mismo barrio y que en los últimos días habría estado consumiendo bebidas alcohólicas, presuntamente por problemas familiares.

Agentes de la comisaría de La Rinconada y personal de Seguridad Ciudadana realizaron las diligencias correspondientes, descartando en un primer momento la participación de terceros, ya que no se encontraron objetos contundentes ni signos de violencia externa. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones respectivas.

El cadáver fue trasladado a la morgue del centro de salud de La Rinconada. Las autoridades confirmaron que las pesquisas continúan con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las causas exactas del fallecimiento.

