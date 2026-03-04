HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar
PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     
EN VIVO

🚨 AUDIENCIA EN VIVO | Juez decide HOY si ADRIÁN VILLAR IRÁ a PRISIÓN PREVENTIVA | #las10deldía

Sociedad

Puno: hallan sin vida a minero dentro de recinto deportivo en La Rinconada

La Policía presume que el trabajador habría caído desde un muro colindante con la calle; no obstante, las diligencias continúan para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Policía investiga muerte de trabajador en incidente.
Policía investiga muerte de trabajador en incidente. | Foto: Cinthia Alvarez/LR

Este miércoles 4, ciudadanos puneños reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un minero en el interior de la cancha de grass sintético de la Asociación Barrio Alto Huáscar, en el centro poblado de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. El hecho generó alarma entre los residentes, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

La víctima fue identificada como Óscar Con Gallegos, de 48 años, natural de la región Moquegua. Vestía un overol de trabajo y fue encontrada en posición decúbito ventral, con graves lesiones en el cuero cabelludo y en la parte frontal de la cabeza. Entre sus pertenencias se hallaron un teléfono celular y una mochila; metros más arriba estaban un chullo y una lámpara minera.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

lr.pe

Las primeras indagaciones señalan que habría caído desde la parte superior de un muro colindante con la calle hacia el interior de la losa deportiva, construida sobre una pendiente. La caída, de aproximadamente cinco metros, le habría provocado un traumatismo craneoencefálico severo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La hipótesis preliminar de la Policía Nacional del Perú indica que el hombre, aparentemente en estado de ebriedad, perdió el equilibrio al intentar apoyarse o sentarse sobre el muro. Vecinos señalaron que residía en el mismo barrio y que en los últimos días habría estado consumiendo bebidas alcohólicas, presuntamente por problemas familiares.

PUEDES VER: Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

lr.pe

Agentes de la comisaría de La Rinconada y personal de Seguridad Ciudadana realizaron las diligencias correspondientes, descartando en un primer momento la participación de terceros, ya que no se encontraron objetos contundentes ni signos de violencia externa. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones respectivas.

El cadáver fue trasladado a la morgue del centro de salud de La Rinconada. Las autoridades confirmaron que las pesquisas continúan con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las causas exactas del fallecimiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Machita Mujer Caporal, el movimiento femenino que rompe estereotipos en la Candelaria: "El arte tiene poder"

Machita Mujer Caporal, el movimiento femenino que rompe estereotipos en la Candelaria: "El arte tiene poder"

LEER MÁS
Patrullero policial atropella y mata a obrero que se dirigía a su trabajo en Puno: conductor habría intentado huir

Patrullero policial atropella y mata a obrero que se dirigía a su trabajo en Puno: conductor habría intentado huir

LEER MÁS
Capturan a madre de niña con graves quemaduras por presunto encubrimiento de su pareja en Puno

Capturan a madre de niña con graves quemaduras por presunto encubrimiento de su pareja en Puno

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

“Te vamos a extrañar, Marleni”: El último adiós a la policía asesinada por su colega

Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

Sociedad

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

“Te vamos a extrañar, Marleni”: El último adiós a la policía asesinada por su colega

Comensales vivieron minutos de terror durante balacera en restaurante de Chepén

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025