Sociedad

Niña de 6 años sobrevive a perforación intestinal tras ingerir pila de reloj: necesitó cirugía de más de tres horas

La menor llegó al hospital Sabogal con dolor abdominal y fue sometida a una operación compleja en la que se le tuvo que extraer 14 cm del órgano.

Menor de 6 años se salva tras extraer pila de reloj de su intestino

Una molestia abdominal persistente y un cambio repentino en su estado de ánimo encendieron las alarmas en la familia de una niña de seis años que terminó enfrentando una emergencia médica de alto riesgo. Lo que parecía un malestar pasajero ocultaba la presencia de una pila de reloj en su organismo, ingerida de forma accidental.

La menor fue trasladada al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, donde los exámenes revelaron que el objeto se encontraba alojado en el intestino delgado. La situación se complicó al descubrir que la batería había provocado una perforación, lo que obligó a una intervención quirúrgica de más de tres horas para salvarle la vida.

lr.pe

Niña se salva de morir tras ingerir una pila de reloj

El cirujano pediatra Renato Puente De la Vega explicó que la paciente presentó un “síndrome doloroso abdominal no clásico”, lo que dificultó inicialmente el diagnóstico. Tras realizar estudios especializados, el equipo médico identificó un cuerpo extraño ubicado en un divertículo de Meckel, una anomalía ubicada en el intestino delgado.

lr.pe

Según se pudo conocer, en un primer momento, el servicio de Gastroenterología del centro practicó una colonoscopía para intentar localizar y extraer el objeto, pero no logró visualizarla. Ante la persistencia de los síntomas y la sospecha de complicaciones, los especialistas decidieron realizar una laparoscopía exploratoria, una cirugía mínimamente invasiva que sirve para examinar los órganos abdominales.

lr.pe

Intervención duró más de tres horas

Durante el procedimiento quirúrgico, el cual duró aproximadamente tres horas y media, se encontró la pila dentro del divertículo, el cual ya estaba perforado. Según indican desde EsSalud, fue necesario retirar cerca de 14 centímetros del intestino delgado y realizar la conexión correspondiente para restablecer el tránsito intestinal. Tras ello y una semana de recuperación, la menor logró superar el percance con éxito.

Para la madre de la menor, los días previos estuvieron marcados por la angustia. “Ella es soñadora, risueña, juguetona. Le encanta bailar, escuchar música y grabar sus TikTok con su papito. Pero empezó a apagarse. Ya no quería ir al colegio, dejó de grabarse, solo dormía y se quejaba. Me daba mucha preocupación verla de esa manera porque ella no era así. Ahora está más alegre y ha retomado sus actividades ”, relató.

