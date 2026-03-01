HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?
Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?     Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?     Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?     
Sociedad

Adrián Villar podría salir libre hoy: Poder Judicial convoca a audiencia para definir su prisión preventiva

El juez Adolfo Farfán será el encargado de determinar el futuro legal del investigado, quien permanece bajo custodia policial tras haberse cumplido el plazo de 72 horas de detención preliminar en su contra.

Villar es investigado por atropellar y provocar el fallecimiento de Lizeth Marzano
Villar es investigado por atropellar y provocar el fallecimiento de Lizeth Marzano | Difusión

El Poder Judicial (PJ) convocó a una audiencia virtual de carácter "inaplazable" para las 8:00 p. m. de este domingo 1 de marzo, en la que determinará si Adrián Villar deberá cumplir con una medida de prisión preventiva, mientras es investigado por atropellar y causar la muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano.

La convocatoria fue anunciada en medio de la incertidumbre sobre el futuro legal del joven de 21 años, quien permanece bajo custodia policial en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, tras haberse cumplido el plazo de 72 horas de detención preliminar en su contra.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Así fue la detención preliminar contra Adrián Villar después de 9 días de la muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

Claves del caso

Villar afronta un proceso penal debido a que el 17 de febrero embistió y provocó el deceso de la atleta peruana. Además, huyó de la escena, en el distrito de San Isidro, sin brindarle ayuda. Por estos motivos, es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. De ser hallado culpable, podría recibir una pena no menor de ocho años de cárcel, según estima la Fiscalía.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Hasta el momento, la única disposición legal vigente en su contra es un impedimento de salida del país por nueve meses, que se le dictó el 23 de febrero.

PUEDES VER: Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

Cambio de juez

La solicitud fiscal de prisión preventiva contra Villar será evaluada por un magistrado distinto al que hasta el momento venía tomando las decisiones sobre el caso. Se trata de Adolfo Fernando Farfán Calderón, del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima.

Farfán asumió este proceso luego de que el titular del Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Ricardo Huamán Rendón, se inhibiera "por no ser competente para el caso", según la explicación que dio el PJ a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Cabe indicar que Huamán fue quien dictó el impedimento de salida del país contra el investigado, así como el que autorizó su detención preliminar. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por la institución, él solo vio el procedimiento "por estar de turno cuando ocurrieron los hechos".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Choque entre camión de carga y bus de transporte público El Chino en la Panamericana Norte dejó un muerto

Choque entre camión de carga y bus de transporte público El Chino en la Panamericana Norte dejó un muerto

LEER MÁS
Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica

Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica

LEER MÁS
Familia que viajaba a santuario religioso sufre fatal despiste en Cusco: tres muertos y dos desaparecidos

Familia que viajaba a santuario religioso sufre fatal despiste en Cusco: tres muertos y dos desaparecidos

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

LEER MÁS
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Niña de 6 años sobrevive a perforación intestinal tras ingerir pila de reloj: necesitó cirugía de más de tres horas

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

Alineaciones Colo Colo vs U. de Chile HOY por el superclásico 199 vía TNT Sports Premium

Sociedad

Niña de 6 años sobrevive a perforación intestinal tras ingerir pila de reloj: necesitó cirugía de más de tres horas

Doce peruanos están varados en Israel en medio de conflicto en Medio Oriente, confirma Embajada: ''Esperando para contactarnos''

Juliaca: intervienen night club dedicado a presunta prostitución y lavado de activos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

En Lima y Callao se registraron 284 homicidios durante el estado de emergencia

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025