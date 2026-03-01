Villar es investigado por atropellar y provocar el fallecimiento de Lizeth Marzano | Difusión

El Poder Judicial (PJ) convocó a una audiencia virtual de carácter "inaplazable" para las 8:00 p. m. de este domingo 1 de marzo, en la que determinará si Adrián Villar deberá cumplir con una medida de prisión preventiva, mientras es investigado por atropellar y causar la muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano.

La convocatoria fue anunciada en medio de la incertidumbre sobre el futuro legal del joven de 21 años, quien permanece bajo custodia policial en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, tras haberse cumplido el plazo de 72 horas de detención preliminar en su contra.

Claves del caso

Villar afronta un proceso penal debido a que el 17 de febrero embistió y provocó el deceso de la atleta peruana. Además, huyó de la escena, en el distrito de San Isidro, sin brindarle ayuda. Por estos motivos, es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. De ser hallado culpable, podría recibir una pena no menor de ocho años de cárcel, según estima la Fiscalía.

Hasta el momento, la única disposición legal vigente en su contra es un impedimento de salida del país por nueve meses, que se le dictó el 23 de febrero.

Cambio de juez

La solicitud fiscal de prisión preventiva contra Villar será evaluada por un magistrado distinto al que hasta el momento venía tomando las decisiones sobre el caso. Se trata de Adolfo Fernando Farfán Calderón, del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima.

Farfán asumió este proceso luego de que el titular del Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Ricardo Huamán Rendón, se inhibiera "por no ser competente para el caso", según la explicación que dio el PJ a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Cabe indicar que Huamán fue quien dictó el impedimento de salida del país contra el investigado, así como el que autorizó su detención preliminar. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por la institución, él solo vio el procedimiento "por estar de turno cuando ocurrieron los hechos".

