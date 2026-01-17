Argentina lidera la exportación de peras y se encuentra en el top 4 en el mundo. | Difusión

Argentina lidera la exportación de peras y se encuentra en el top 4 en el mundo. | Difusión

La fruticultura en América Latina está viviendo un período de consolidación y crecimiento, lo que refleja no solo la abundancia de sus suelos y la diversidad de sus climas, sino también el arduo trabajo de los productores, técnicos y exportadores. Estos actores, temporada tras temporada, logran llevar sus cosechas a mercados internacionales cada vez más exigentes, donde la calidad y el compromiso son fundamentales para seguir siendo competitivos.

De todas las frutas cultivadas en la región, la pera se ha destacado como un referente de competitividad para los países productores. Su excepcional calidad, la consistencia de sus características y su sabor único hacen que sea un producto altamente demandado por compradores de distintas partes del mundo, quienes buscan lo mejor de lo que ofrece Latinoamérica.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Este país es el mayor exportador de peras en América Latina

Argentina es el mayor exportador de peras en América Latina y el cuarto a nivel mundial. Cada tonelada exportada refleja el trabajo meticuloso de los productores en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde se implementan tecnologías avanzadas en riego, fertilización y selección. Estos procesos aseguran que los estándares internacionales se cumplan a cabalidad, convirtiendo al país en un referente dentro de la región.

Gracias a su constante dedicación a la calidad, las peras argentinas han ganado reconocimiento en mercados exigentes de América, Europa y Asia, lo que ha fortalecido la reputación de Argentina como un proveedor confiable y consistente. En la última temporada, la exportación de peras alcanzó un logro significativo: con 325.500 toneladas enviadas, se alcanzó un récord histórico, consolidando aún más su presencia en el mercado global.

PUEDES VER: El país de Sudamérica que selló un importante acuerdo minero con Arabia Saudita y que promete revitalizar su economía

¿Cuántas hectáreas de palta tiene Argentina?

El área de producción de Argentina cuenta con 50.000 hectáreas cultivadas con frutales, distribuidas en un 85% en Río Negro y un 15% en Neuquén. En esta actividad participan alrededor de 4.000 productores, 260 instalaciones de acondicionamiento y empaque, 220 plantas frigoríficas y 11 empresas dedicadas a la producción de jugo concentrado.

Este sector genera 50.000 empleos directos y 15.000 indirectos, siendo de gran importancia para la estructura socioeconómica de ambas provincias, especialmente en lo que respecta a la ocupación laboral.

Argentina produce un total de 1,8 millones de toneladas de peras y manzanas, distribuidas casi equitativamente entre ambas frutas. Anualmente, el país exporta un promedio de 460.000 toneladas de peras y 280.000 toneladas de manzanas, consolidándose como un importante proveedor para el mercado global. Además, Argentina es el principal exportador mundial de peras frescas.

PUEDES VER: Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

¿Qué países superan a Argentina como mayores productores de pera del mundo?

Este resultado no solo demuestra un crecimiento constante respecto a temporadas anteriores, sino que también sitúa a Argentina en el cuarto lugar mundial entre los mayores productores de peras, superada solo por:

China, con 20.5 millones de toneladas de peras

Estados Unidos, con 700.000 toneladas de peras

Turquía, con 500.000 toneladas de peras

Cada exportación de peras argentinas genera un impacto económico en toda la cadena productiva, abarcando actividades como la cosecha, el embalaje, el transporte, la logística portuaria y la comercialización internacional.

Además, este crecimiento refuerza la presencia de Argentina en ferias y mercados internacionales, incrementa la demanda de frutas de alta calidad y abre nuevas oportunidades para la inversión en infraestructura frutícola.