Capturan a ‘El Cocinero’, presunto secuestrador de Los Pulpos vinculado a más de seis casos en La Libertad

El sujeto es investigado por la Policía por haber participado en secuestros en la sierra liberteña, incluido el de un empresario de Cajabamba. 

Detenido fue conducido a la sede de la Divincri. Foto: PNP.
Agentes de la Policía capturaron a Armando Barrios Cruz, alias 'El Cocinero', presunto integrante de la organización criminal 'Los Pulpos'. Las autoridades informaron que habría participado en más seis secuestros de la ciudad de Trujillo y la sierra de La Libertad.

Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial de La Libertad, informó que la función de Armando Barrios consistía en hacer reglaje a sus víctimas, con la finalidad de que sus compinches las secuestraran y así exigir un rescate a cambio de su liberación.

PUEDES VER: Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

"Este delincuente (Armando Barrios) habría participado en más de seis secuestros, como en Huanchaco y en la sierra de Huamachuco. Era la persona que hacia los reglaje y seguimientos a mineros y empresarios. Tenía un amplio conocimiento de la zona de Huamachuco y daba información a las organizaciones criminales para llevar a cabo los secuestros", dijo Moreno.

Lo atraparon cuando se desplaza a Trujillo para coordinar otros secuestros

La autoridad policial añadió que la captura de 'El Cocinero' se produjo mientras se trasladaba de Huamachuco con destino a Trujillo en una moderna camioneta, para realizar una serie de coordinaciones con los integrantes de Los Pulpos.

Al momento de su detención, se le encontró en su teléfono una serie de conversaciones de otros secuestros que iba a perpetrar.

¿En qué secuestros participó 'El Cocinero'?

Entre las víctimas de 'El Cocinero', está Santos Guillermo Sánchez Vera, quien fue secuestrado en enero del 2024 y por quién pedían 10 millones de dólares. Días después fue hallado sin vida, con una frase en su vientre: “Por no pagar completo”.

Otro de las víctimas fue Emilio Julca, quien fue secuestrado en mayo del 2024 en la sierra de La Libertad. A Julca sus captores lo liberaron días después.

Oswaldo Alva Polo, pastor evangélico, también fue secuestrado en septiembre del 2024 por la organización 'Los Pulpos'. Días después huyó de sus secuestradores.

Y el caso más reciente fue el secuestro del empresario Javier Eduardo Mercedes Chávez, conocido como 'Muky', el pasado 24 de febrero en la localidad de Cajabamba, en Cajamarca.

