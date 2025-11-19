Guatemala: grupo especial del FBI llega para apoyar la recaptura de pandilleros de Barrio 18 fugados de cárcel

De los 20 pandilleros fugados, cuatro ya fueron recapturados por las autoridades. | Foto: AFP

Un grupo especial del FBI de Estados Unidos llegó a Guatemala para apoyar en la recaptura de varios líderes de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de una prisión en octubre, un escape que desató una crisis de seguridad en el país.

El pasado 12 de octubre, las autoridades guatemaltecas informaron la fuga de 20 miembros de Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II. Este grupo criminal es considerado una organización "terrorista" extranjera por Estados Unidos.

FBI se reúne con autoridades guatemaltecas

Por el escape, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, removió a la cúpula de seguridad y nombró como ministro del Interior a Marco Antonio Villeda, quien pidió apoyo a Estados Unidos para la recaptura de los pandilleros.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala confirmó que el FBI se reunió con Villeda para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional y apoyar la investigación para llevar ante la justicia a los pandilleros fugados.

Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior detalló que en la reunión se definieron las acciones que permitan la ubicación y recaptura de los pandilleros evadidos en circunstancias hasta ahora no esclarecidas, pero no dio detalles del plan.

Hasta el momento, cuatro pandilleros han sido recapturados por las autoridades guatemaltecas; sin embargo, 16 miembros de Barrio 18 todavía siguen prófugos de la justicia.

El grupo Vulcano del FBI, que ayudará con la recaptura de los pandilleros, fue creado por orden de Donald Trump en 2019, durante su primer mandato, para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, como la Mara Salvatrucha (MS-13).

La fiscalía guatemalteca, enfrentada con Bernardo Arévalo, pidió retirar la inmunidad del presidente y de su vicepresidenta, Karin Herrera, para investigarlos por supuesto incumplimiento de deberes por el escape.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, también considerada organización "terrorista" extranjera por Estados Unidos, se dedican a la extorsión y al sicariato en el país, entre otros delitos.