HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Mundo

Guatemala: grupo especial del FBI llega para apoyar la recaptura de pandilleros de Barrio 18 fugados de cárcel

El grupo Vulcano del FBI, creado por Donald Trump en 2019, coordinará esfuerzos con Guatemala para recapturar a los peligrosos pandilleros que se fugaron de una cárcel en octubre.

De los 20 pandilleros fugados, cuatro ya fueron recapturados por las autoridades.
De los 20 pandilleros fugados, cuatro ya fueron recapturados por las autoridades. | Foto: AFP

Un grupo especial del FBI de Estados Unidos llegó a Guatemala para apoyar en la recaptura de varios líderes de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de una prisión en octubre, un escape que desató una crisis de seguridad en el país.

El pasado 12 de octubre, las autoridades guatemaltecas informaron la fuga de 20 miembros de Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II. Este grupo criminal es considerado una organización "terrorista" extranjera por Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Guatemala anuncia apoyo del FBI para recapturar a pandilleros de 'Barrio' 18 fugados de prisión

lr.pe

FBI se reúne con autoridades guatemaltecas

Por el escape, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, removió a la cúpula de seguridad y nombró como ministro del Interior a Marco Antonio Villeda, quien pidió apoyo a Estados Unidos para la recaptura de los pandilleros.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala confirmó que el FBI se reunió con Villeda para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional y apoyar la investigación para llevar ante la justicia a los pandilleros fugados.

Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior detalló que en la reunión se definieron las acciones que permitan la ubicación y recaptura de los pandilleros evadidos en circunstancias hasta ahora no esclarecidas, pero no dio detalles del plan.

Hasta el momento, cuatro pandilleros han sido recapturados por las autoridades guatemaltecas; sin embargo, 16 miembros de Barrio 18 todavía siguen prófugos de la justicia.

PUEDES VER: Guatemala: presidente Bernardo Arévalo denuncia nuevo intento de "golpe de Estado" desde la fiscalía

lr.pe

El grupo Vulcano del FBI, que ayudará con la recaptura de los pandilleros, fue creado por orden de Donald Trump en 2019, durante su primer mandato, para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, como la Mara Salvatrucha (MS-13).

La fiscalía guatemalteca, enfrentada con Bernardo Arévalo, pidió retirar la inmunidad del presidente y de su vicepresidenta, Karin Herrera, para investigarlos por supuesto incumplimiento de deberes por el escape.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, también considerada organización "terrorista" extranjera por Estados Unidos, se dedican a la extorsión y al sicariato en el país, entre otros delitos.

Notas relacionadas
Guatemala anuncia apoyo del FBI para recapturar a pandilleros de 'Barrio' 18 fugados de prisión

Guatemala anuncia apoyo del FBI para recapturar a pandilleros de 'Barrio' 18 fugados de prisión

LEER MÁS
Guatemala: presidente Bernardo Arévalo denuncia nuevo intento de "golpe de Estado" desde la fiscalía

Guatemala: presidente Bernardo Arévalo denuncia nuevo intento de "golpe de Estado" desde la fiscalía

LEER MÁS
Guatemala: detienen a 23 policías por presunta cooperación en fuga de cabecillas de pandilla Barrio 18

Guatemala: detienen a 23 policías por presunta cooperación en fuga de cabecillas de pandilla Barrio 18

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Papa León XIV critica a Donald Trump por trato extremadamente irrespetuoso a inmigrantes: "Hay que tratar a las personas con humanidad"

Papa León XIV critica a Donald Trump por trato extremadamente irrespetuoso a inmigrantes: "Hay que tratar a las personas con humanidad"

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025