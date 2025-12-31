HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que desafiaría a la arquitectura con el edificio más alto en 2026: no es Chile y superaría los 400 metros

Esta imponente torre latinoamericana combinará usos residenciales, hoteleros y comerciales, además de incorporar áreas verdes y más de 90 niveles habitables.

Este rascacielos de América Latina se perfila para dominar el ranking regional con una altura proyectada de 475 metros y 99 niveles habitables.
Este rascacielos de América Latina se perfila para dominar el ranking regional con una altura proyectada de 475 metros y 99 niveles habitables. | Composición LR

América Latina se alista para estrenar en 2026 un rascacielos que redefinirá los horizontes urbanos de la región, con una altura que supera los 400 metros. Este proyecto emblemático será un hito no solo por su escala, sino también por su innovación en diseño arquitectónico contemporáneo que combina usos residenciales, hoteleros, comerciales y de oficinas en una sola estructura. La expectativa por esta construcción genera interés internacional debido a su impacto económico y turístico.

El avance de este megaproyecto refleja tendencias globales de densificación vertical en metrópolis de rápido crecimiento, donde la construcción de rascacielos se convierte en un símbolo del dinamismo económico y la modernización. El edificio también incorporará espacios públicos y áreas verdes, lo que subraya una visión integral de ciudad que integra sostenibilidad, urbanismo y actividades de alto valor añadido en un mismo ícono urbano.

PUEDES VER: Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

¿Cuál será el rascacielos más alto de América Latina en 2026?

El rascacielos que se perfilaba para dominar el ranking regional es la Torre Rise, actualmente en construcción en Monterrey, México. Con una altura proyectada de 475 metros y 99 niveles habitables, este edificio se convertirá en la estructura más alta de América Latina cuando se complete hacia finales de 2026, superando por amplio margen a los existentes en la región.

Según datos recopilados por fuentes especializadas, esta torre será también una de las más altas de la región, solo detrás de edificios emblemáticos como el One World Trade Center en Nueva York. Además de su altura, el proyecto prevé un uso mixto que incluye espacios de oficinas corporativas, departamentos, hotelería, comercios y un mirador panorámico de 360 grados, consolidando su papel como uno de los desarrollos más integrales del continente.

PUEDES VER: India está interesado en apostar por este país de América Latina para explorar sus metales como cobre, oro y litio

lr.pe

Otro edificio alto que se construirá en 2026, pero en Sudamérica

Mientras el edificio más alto de la región se eleva al norte, Sudamérica también será sede de un importante rascacielos de gran altura. En Punta del Este, Uruguay, avanza la construcción del Cipriani Resort Residences & Casino, un complejo que incluye una torre de 320 metros de altura, destinada a convertirse en uno de los edificios más altos del continente sudamericano.

Con una inversión estimada en 500 millones de dólares, el proyecto combina espacios residenciales de lujo, hotelería, entretenimiento y un casino, con vistas panorámicas al océano Atlántico. La construcción del edificio, prevista para finalizar alrededor de 2027, marca una tendencia creciente de desarrollos verticales de lujo en destinos turísticos del Cono Sur, ampliando la oferta arquitectónica de la región.

PUEDES VER: Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras y su interés en las reservas de gas de este país de América Latina

lr.pe

Edificios más altos de América Latina

Los rascacielos más altos de la región muestran una notable diversidad en uso y ubicación, destacando tanto en Norte como en Sudamérica.

  • Torre Rise (en construcción) – Monterrey, México: ~484 metros (previsto terminar 2026).
  • T.Op Torre 1 – Monterrey, México: 305,3 metros (actual líder completo).
  • Gran Torre Santiago (Costanera Center) – Santiago, Chile: 300 metros.
  • Yachthouse Residence Club I & II – Balneário Camboriú, Brasil: 294 metros cada una.
  • One Tower – Balneário Camboriú, Brasil: 290 metros.
  • JW Marriott Panama – Ciudad de Panamá, Panamá: 284 metros.
